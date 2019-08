Quels sont les produits ménagers toxiques?

La toxicité des produits ménagers du quotidien est régulièrement dénoncée par 60 Millions de consommateurs, de même que l'étiquetage difficilement compréhensible. L'association a donc décidé de mettre en place son propre système de notation, sur le modèle du "nutri-score" qui doit progressivement apparaitre sur les aliments pré-emballés afin d'indiquer leurs qualités nutritionnelles.

Le "Ménag'Score", une note allant de A à E accompagnée d'un code couleur, a été utilisé une première fois au printemps et une nouvelle fois dans le numéro de 60 Millions de consommateurs de septembre. Il s'intéresse à l'impact sur la santé des utilisateurs ainsi qu'à l'aspect écologique du produit.

L'association relève que la marque ou la notoriété du produit ne permet pas de se faire une idée, d'où la nécessité d'un système permettant au consommateur de s'y retrouver: "Les résultats mettent en exergue la valeur ajoutée du Ménag’Score : il permet de faire le tri au sein des produits d’une même marque. Parmi les produits de la marque de distributeur Auchan, par exemple, un bloc WC et un type de lingettes obtiennent un score A, tandis qu’un gel WC est noté D. La notoriété n’est pas non plus un gage de qualité sanitaire et environnementale: Cif, marque renommée, écope d’un score D pour sa crème avec microcristaux et d’un score E pour son spray pour cuisine et salle de bains «5 en 1»", relève l'association qui demande la mise en place de ce système.

"Clairement, les flacons censés nettoyer nos logements nuisent à notre santé et polluent l’environnement, alors même qu’on les utilise pour assainir. Un comble! (…) Les pictogrammes actuels peuvent se révéler sibyllins, tout comme les mentions les accompagnant, souvent noyées dans le flot des modes d’emploi ou précautions d’usage", dénonçait déjà 60 Millions de consommateurs en avril dernier.