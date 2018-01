Début des soldes d'hiver 2018 dans l'Est, les dates pour toute la France

A peine la période des courses de Noël terminée que les soldes arrivent. Le coup d'envoi a été donné dans l'Est de la France ce mardi 2, certaines régions frontalières bénéficiant d'une dérogation pour faire face à la concurrence étrangère.

Les soldes ont donc débuté dans les départements de Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57) et Vosges (88). Elles dureront six semaines jusqu'au lundi 12 février.

Pour la majeure partie de la France, il faudra attendre encore une semaine. Les dates nationales des soldes d'hiver sont en effet cette année fixées du mercredi 10 janvier au mardi 20 février. Dates qui concernent également les Alpes-Maritimes (06) et les Pyrénées-Orientales (66), qui bénéficient parfois de dérogations.

Mais d'autres zones commenceront avant. C'est le cas de la Guadeloupe où les soldes se déroulent du samedi 6 janvier au vendredi 16 février, mais aussi de la Guyane, du mercredi 3 janvier au mardi 13 février.

D'autres territoires d'outre-mer connaissent des dates plus tardives. Les soldes débuteront mercredi 17 janvier pour se terminer le 27 février à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les soldes d'hiver ont lieu... au printemps, du samedi 5 mai au vendredi 15 juin 2018.

L'année dernière, les bilan des soldes avaient été plutôt négatif pour les commerçants. L'opération perd de l'adhérence depuis plusieurs années, concurrencée par les ventes privées ou les opérations promotionnelles en ligne.

Le Black Friday qui intervient fin novembre est notamment de plus en plus suivi en France et pourrait faire de l'ombre aux soldes traditionnelles cette année.