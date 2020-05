Forfait mobile : 2 offres à ne pas rater chez RED by SFR et Cdiscount Mobile

Deux forfaits mobiles sans engagement affichent des prix attractifs chez RED by SFR et Cdiscount Mobile : dans les deux cas, vous disposez de seulement quelques jours pour en bénéficier.

Souscrire à un forfait mobile pas cher n’est pas particulièrement compliqué : de bonnes affaires sont régulièrement proposées par les opérateurs français. Mais encore faut-il mettre le doigt sur l’offre qui vous convient le mieux : peut-être trouverez-vous votre bonheur chez RED by SFR ou Cdiscount Mobile, qui affichent tous les deux des promotions en ce moment.

Forfait Cdiscount Mobile : 40 Go à 2,99 euros

Chez Cdiscount Mobile, c’est un forfait mobile 40 Go à 2,99 euros par mois qui est proposé là aussi jusqu’au 2 juin. Ce tarif très attractif est valable durant les 6 premiers mois de souscription, et passe ensuite à 13,99 euros. Il inclut, en plus de l’enveloppe de 40 Go à utiliser en France, les appels, SMS et MMS en illimité en France, en Europe et dans les DOM, et 3 Go supplémentaires valables à l’étranger. Chez Cdiscount comme chez RED, la carte SIM est facturée 10 euros au moment de la souscription, pour son édition et son expédition.

Forfait Mobile RED by SFR : 60 Go à 12 euros

Chez RED by SFR, c’est le forfait RED 60 Go qui est proposé au prix de 12 euros, au lieu de 15 euros, et ce jusqu’au 2 juin prochain. Cette offre est non seulement sans engagement, mais, en plus, son tarif n’évolue pas dans le temps. Le forfait comprend une enveloppe de 60 Go à utiliser tous les mois en France, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France, en Union européenne et dans les DOM, et 8 Go de données mobiles à utiliser à l’étranger. L’accès à l’application SFR TV est également compris, ce qui permet de regarder la TV depuis votre smartphone.

