Air New Zealand lance des couchettes en classe éco… mais le dodo est limité à 4h!

Pour faire face à la baisse du nombre de passagers du transport aérien, les compagnies et les constructeurs recherchent sans cesse de nouvelles manières d'économiser de la place, tout en améliorant le confort. C’est exactement ce que semble avoir réussi Air New Zealand, qui va bientôt donner la possibilité aux passagers de la classe éco de s'allonger pour dormir sur de vrais lits pendant les vols.

À partir de 2024, Air New Zealand équipera ses nouveaux Boeing 787 Dreamliners de modules qui permettront aux passagers de dormir confortablement. Chaque module sera situé entre les cabines Premium Economy et Economy, comprenant un oreiller, une literie, des bouchons d'oreille, une lampe de lecture, un port USB et une sortie de ventilation. Les modules seront empilés comme des lits superposés, avec deux rangées contenant chacune trois lits.

Un sommeil limité à 4 heures

Mais bien sûr, un vol complet, endormi confortablement dans une couchette, c’est trop beau pour être vrai… En effet, pendant les vols, chaque passager aura uniquement le droit à une session de quatre heures dans un module pour dormir, moyennant un coût supplémentaire par rapport aux sièges réguliers de la classe économique. Selon la compagnie, une session de quatre heures est suffisante pour donner aux clients la possibilité de se détendre, de s'endormir et de se réveiller. Pour des questions d'hygiène, la literie sera changée entre chaque séance.

Une innovation pour faire face à la diminution des passagers

La compagnie déclare avoir mis l'accent sur le sommeil, le confort et le bien-être, car elle est consciente de l’importance pour ses clients d’arriver bien reposés. Ce type de solution innovante pourrait venir en aide à une filière très touchée par la crise sanitaire ces dernières années.