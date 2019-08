Nuit des étoiles filantes 2019: où les voir et à quelle date

Une nouvelle nuit des étoiles filantes a lieu ce samedi soir, dans le cadre de l'édition 2019 de l'opération organisée par l'Association française d'astronomie (AFA). C'est en effet au mois d'août qu'il est le plus facile en France d'admirer une pluie d'étoiles filantes. Et cette année, certaines planètes pourront même être observées à l'oeil nu.

Ce phénomène annuel est connu sous le nom de Perséides (en référence à la constellation de Persée) ou larmes de Saint-Laurent (un saint catholique fêté le 10 août). Il est dû au fait qu'autour du mois d'août la comète 109P/Swift-Tuttle est au plus près de la Terre. Si celle-ci n'est visible que tous les 134 ans, une partie de sa chevelure constituée de nombreux débris vient se consumer en rentrant dans l'atmosphère. Ce qui crée les étoiles filantes.

Cette année, les Perséides devraient être les plus nombreuses les nuits du 12 et du 13 août. Mais c'est pourtant du 2 au 4 août que l'AFA a organisé quelque 550 manifestations gratuites animées par 3.000 animateurs bénévoles sur 370 sites. Cela car les conditions d'observations sont plus favorables. En effet, la Lune, dont la lumière réduit la visibilité des autres objets stellaires, ne présente qu'un fin croissant en ce début août mais sera presque pleine dans 10 jours.

Par ailleurs, les deux planètes géantes du système solaire, Jupiter et Saturne, seront visibles à l'oeil nu, à condition de savoir où regarder: plein sud à partir de 21h30, environ 19° au-dessus de l’horizon pour Jupiter, dès 22h environ 13° au-dessus de l’horizon sud-sud-est pour Saturne.

La visibilité dépend aussi de la Météo. Le ciel sera clair sur une bonne partie de la France mais samedi soir, les nuages devraient quelque peu gâcher le spectacle sur les côtes ouest et le long des frontières nord-est du pays. Dimanche, c'est la moitié nord et les Pyrénées qui connaîtront un ciel plus ou moins voilé. Par ailleurs, le spectacle est toujours plus intense loin des grandes villes sources de pollution lumineuse.