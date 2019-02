Beauvais: des restrictions de circulation avec la visite d'Edouard Philippe

Edouard Philippe est en visite officielle à Beauvais, dans l'Oise, ce lundi 4 pour évoquer le premier versement de la prime d'activité avec la revalorisation qui aura lieu mardi 5.

Ce matin, il était donc reçu à l'hôtel de ville à 10h30. Puis, une heure plus tard il était attendu à la Caisse d'allocation familiale pour évoquer la réforme annoncée par Emmanuel Macron dans son allocution du 10 décembre dernier.

La préfecture de l'Oise a donc décidé des mesures de restriction de la circulation dans le centre-ville. Les alentours de la mairie vont notamment être difficiles d'accès.

Jusqu'à 14h les rues Jeanne d'Arc, Jules Ferry, Jean Racine et Sainte Marguerite ont été bloquées.

Le trafic des bus a lui aussi été perturbé par la venue du Premier ministre. Jusqu'à 15h les arrêts Halles (lignes C2/3/5 et GratuitBus), Buzanval-Jeu de Paume (lignes C2/3/5 et GratuitBus), Jean Racine (lignes C2/3/5 et GratuitBus), Amyot d'Inville (GratuitBus et ligne 5) et Madeleine (ligne 6)ne sont pas desservis.

Les demandeurs bénéficiant de cette prime revalorisées avaient jusqu'au 31 janvier pour effectuer les démarchent afin de toucher la prime d'activité qui sera donc versée mardi 5 à toutes les personnes éligibles.