Gilets jaunes à Paris samedi: les parcours des manifestations (plan)

Les Gilets jaunes étaient 12.500 dont 2.100 à Paris samedi 25 selon le ministère de l'Intérieur, 35.000 selon les organisateurs. Le mouvement ne cesse de perdre en mobilisation depuis plusieurs semaines, mais ils devraient une nouvelle fois être des milliers à manifester à Paris et en province pour l'Acte 29 samedi 1er juin.

Plusieurs parcours ont été diffusés sur les réseaux sociaux mais certains devraient être interdits par les autorités. Une demande a été déposée pour une manifestation allant de la place Denfert-Rochereau jusqu'à la place de la Nation en passant par l'itinéraire suivant: Boulevard Saint-Jacques, Boulevard Auguste Blanqui, Place d'Italie, Boulevard de l'Hôpital, Place Valhubert, Pont d'Austerlitz, Pl. Mazas, quai de la Rapée, Boulevard Diderot.

La préfecture peut exiger la modification d'un parcours, mais aucun arrêté en ce sens n'avait été pris ce vendredi 31 mai à la mi journée. Le trajet -qui ne passe par aucun des points jugés sensibles ces derniers mois- aurait été "validé" , selon les organisateurs. Les manifestants sont invités à se rassembler à 11h et le cortège devrait s'élancer à 13h.

Le collectif "Décla Ta Manif" a une nouvelle fois déposé une demande pour un parcours entre la place de l'Etoile et le Parc Monceau, empruntant notamment l'avenue des Champs-Elysées. Cet itinéraire ainsi que d'autres au départ du Trocadéro ou de la Place Victor Hugo, ont été rejetés par la préfecture, car ils passent par la zone d'exclusion reconduite chaque semaine depuis plusieurs mois.

Les manifestations de Gilets jaunes sont interdites samedi "avenue des Champs-Elysées entre la place de l'Etoile et le rond-point Marcel Dassault des Champs-Elysées, ainsi que sur "les voies perpendiculaires sur une distance de 100 mètres". Les abords des institutions (Palais de l'Elysée, Matignon, Place Beauvau, Assemblée nationale) et de Notre-Dame de Paris sont également interdits.

La circulation des véhicules à moteur sera également très réglementée avec une interdiction de circuler dès 6h et jusqu'à la fin des manifestations sur les axes suivants:

> Avenue Matignon, Rue de Penthièvre (dans sa partie comprise entre l'avenue Matignon et la rue Roquépine).

> Rue Roquépine, Rue d'Anjou (à partir du boulevard Malesherbes, en direction de la rue du Faubourg Saint-Honoré).

> Rue de la ville l'Evêque (à partir du boulevard Malesherbes, en direction de la rue d'Anjou), Rue Boissy d'Anglas, Rue Royale, Place de la Concorde (dans sa totalité), Cours la Reine (dans sa partie comprise entre la place de la Concorde et l'avenue Franklin Roosevelt).

> Avenue Winston Churchill, Avenue du Général Eisenhower jusqu'à l'avenue Franklin Roosevelt, Avenue de Selves, Avenue des Champs-Elysées en direction du rond-point Marcel Dassault et sur ce même rond-point pour l'accès aux Champs-Elysées et à l'avenue Matignon.

Des exceptions pourront cependant être concédées pour les riverains, les professionnels des soins à domicile, personnes à mobilité réduites et professionnels devant intervenir dans le secteur.

Par ailleurs, la circulation sera également perturbée dans l'Ouest parisien tout le week-end en raison de la tenue de Roland-Garros et du championnat de rugby à 7 au stade Jean Bouin (voir ci-dessous).