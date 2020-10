Halloween : la Pleine Lune bleue exceptionnelle de la fête le 31 octobre

Vous avez prévu de sortir masqué mais n'avez pas d’idée précise pour votre déguisement d’Halloween ? Ne cherchez plus et optez pour le loup garou ! Ce 31 octobre en effet, la pleine lune sera de sortie pour la deuxième fois du mois. Un phénomène rare appelé « Lune Bleue ».



Voici une nouvelle qui ravira les amateurs d’histoires qui donnent la chair de poule : cette année, la nuit d’Halloween, le 31 octobre, sera éclairée par une Lune Bleue. L’ambiance idéale pour frissonner face aux vampires, fantômes et autres loups garous qui sont généralement de sortie en cette nuit de l’angoisse.



Qu’est-ce qu’une Lune Bleue ?

Inutile de lui chercher une couleur bleutée à notre satellite préféré ce soir-là. La lumière renvoyé par la Lune sera parfaitement normale. L’appellation « Lune Bleue » aurait, selon la légende québécoise, pour origine une erreur de traduction : en traduisant « double lune » du français, les anglophones auraient en effet confondu « double » et « bleu ». La « double moon » serait donc devenue « blue moon ».



Si elle est spéciale pour les amateurs d’astrologie et d’astronomie, c’est que cette Lune Bleue est la treizième du calendrier annuel. Ce sera en effet la deuxième pleine lune du mois (la première étant apparue le 1er octobre), un phénomène qui n’arrive que tous les deux ou trois ans. D’ailleurs, en anglais, l’expression « once in a blue moon » est l’équivalent de notre bien connu « tous les 36 du mois », qui désigne un évènement très rare.



Prochaine Lune Bleue pour Halloween en 2039

Comme le rappelle CNN, il est encore plus rare que la Lune Bleue tombe le soir d’Halloween : ce phénomène n'arrive que tous les 19 ans. Pour observer une prochaine Lune Bleue le 31 octobre, il faudra donc patienter jusqu’en 2039.

