L'avis de Usine Online : les pergolas bioclimatiques, la grande tendance de 2020

A la différence de la pergola classique, qui habille déjà élégamment votre extérieur, la pergola bioclimatique est équipée de lames orientables, entièrement réglables. Déclinable en de nombreux coloris, options et matériaux, elle offre beaucoup d'avantages à des prix de plus en plus abordables, tout en vous permettant de respecter l’environnement. Usine Online recommande cet investissement qui en plus de moderniser votre maison, lui donnera une vraie valeur ajoutée !

Une pergola bioclimatique entièrement réglable

Un des principaux avantages de la pergola bioclimatique réside dans ses lames orientables. Actionnées manuellement, à l’aide d’un interrupteur, voire d’une télécommande, elles permettent de bénéficier d'un confort optimal quel que soit la météo. À noter que la plupart des modèles, notamment ceux proposés par le site Usine-Online, sont électriques et équipés de capteurs pour la pluie, le vent et la température.

Ces capteurs permettent d'ajuster en temps réel l’orientation des lames selon la météo :

● Lames fermées : grâce aux joints d’étanchéité présents entre chaque lame, l’eau ne s’invite pas sur la terrasse. Cette configuration permet donc de vous protéger de la pluie comme du soleil.

● Lames ouvertes à 90°C : cette orientation des lames permet de bénéficier d’une belle lumière, même sous un temps ombragé.

● Orientations intermédiaires : idéal pour se protéger d'une lumière excessive tout en bénéficiant d’un espace bien ventilé dans le cas d'une ouverture d'à minima 45°C. Orientées à 115°, les lames de la pergola bioclimatiques laissent entrer la lumière du soleil sur votre terrasse et lui permettent de chauffer doucement.

choisir le sens des lames de votre Au-delà de leur orientation, vous pouvez égalementdes lames de votre pergola bioclimatique . L'installation de lames parallèles à la façade est préconisée dans le cadre d’une orientation plein Sud, alors que l'on privilégiera des lames perpendiculaires pour une exposition Est ou Ouest.

Une pergola adaptable selon la météo

Sous le beau soleil d’été, une pergola bioclimatique vous permet de profiter du plein air, sans subir les mauvais côtés : coups de soleil, grosse chaleur, forte luminosité. Véritable extension de votre maison, elle préserve aussi votre habitation de la chaleur des rayons du soleil. Pour ajouter du confort à cet aménagement extérieur, n’oubliez pas de penser à un éclairage tel un système de LED.

Lorsque la météo est moins clémente – temps couvert ou pluvieux – la pergola bioclimatique se transforme en auvent, son conduit d’évacuation intégré se chargeant de faire s’écouler la pluie. Grâce à ses lames en aluminium extrudé, hautement résistantes, elle offre une bonne protection contre le vent. Certaines gammes, comme celle d’Usine-Online qui sont testées par le « Centre Scientifique et Technique du Bâtiment » (CSTB) de Nantes, peuvent même résister à des tempêtes dépassant 200 km/h ainsi qu’à des pluies tropicales.

Pour prolonger son utilisation, Usine Online vous conseille de prévoir un chauffage d’appoint qui vous permettra de passer de bons moments en extérieur dès l’arrivée du printemps et jusqu'aux dernières lueurs de l'automne.

Une pergola bioclimatique économe, écolo et respectant l'environnement

Adossée à votre maison, la pergola bioclimatique offre une isolation supplémentaire contre le froid. Un phénomène renforcé par l’ajout d’options, telles que des stores enroulables ou des vitrages coulissants sur les côtés. Les stores latéraux et en façade, moins onéreux que des vitrages coulissants, permettent également de s'abriter du soleil, du vent et des regards. Plusieurs types de toiles existent : la toile en acrylique (opaque), la toile micro-perforée (micro aérée et translucide), et la toile en PVC, qui présente l'avantage d'être étanche et peut, selon votre préférence, être transparente ou opaque.

Conçue avec des matériaux aussi solides que durables, et certifié « Made in France » chez Usine-Online, ce type de pergola peut également prévoir des systèmes de récupération des eaux pluviales (via les gouttières latérales et frontales) pour assurer l’arrosage du jardin.

Assimilable à une véritable pièce de vie supplémentaire, Usine Online recommande d'installer une pergola bioclimatique que vous soyez dans une région ensoleillée ou pluvieuse. Mieux qu’une véranda, avec ses effets d’étuve et son impact sur les impôts locaux (une pergola n’augmente pas la surface habitable), cet investissement est, sans conteste, une amélioration de votre habitation à considérer dans vos projets en 2020 !