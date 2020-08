Ligue des Champions : où regarder Atalante contre PSG ?

Début du Final 8, formule inédite de la Ligue des Champions, qui regroupe les 8 meilleures équipes européennes à Lisbonne. Crise sanitaire oblige, les rencontres se tiendront à huis clos et sans confrontation aller-retour. Sur quelle chaîne regarder Atalante contre PSG ?

Les joueurs parisiens risquent bien d’aborder ce match dans le doute avec des incertitudes autour de la présence de Kylian Mbappé et la confirmation du forfait de de Marco Verratti dans l’entrejeu. Si les joueurs de la capitale partent quand même largement favoris de cette confrontation, il faudra se méfier des offensives des joueurs de l’Atalanta Bergame, équipe au presque 100 buts cette année en 38 matchs de Serie A. Victorieux des deux coupes nationales, les joueurs du Paris Saint Germain voudront aborder cette rencontre avec la volonté d’accéder au tour suivant.

PSG contre Atalante: à suivre sur RMC avec l’offre 100 % digitale

Pour suivre ce match, il n’y a qu’une seule possibilité : s’abonner à RMC Sport. La chaîne reste le diffuseur de la plus prestigieuse compétition européenne pour cette saison ainsi que pour la saison suivante 2020-2021 en co-diffusion avec Téléfoot. Avec son offre 100 % digitale, la chaîne propose un package pour suivre cette rencontre ainsi que l’intégralité du Final 8 lisboète. Pour 19 € par mois et la souscription à un abonnement de 12 mois, vous aurez accès aux 18 canaux du groupe et sans changer d’opérateur. L’offre est de 25 € par mois si vous choisissez l’offre sans engagement de durée. Si vous êtes abonné SFR box ou mobile, sachez que les tarifs sont encore plus avantageux : 9 € par mois pour la souscription avec 12 mois d’engagement et 15 € par mois si vous choisissez l’offre sans engagement de durée. Vous pouvez souscrire à l’une des offres sur votre télévision, votre tablette ou directement sur le site du groupe.

