Marathon de Paris: les horaires, le parcours et les rues fermées dimanche 14 (carte)

Des centaines de sportifs s'élanceront dimanche pour la 43ème édition du marathon de Paris. Les premiers, les handisports en fauteuil, partiront exactement à 8h09.

Des départs, en fonction de l'objectif des coureurs, se succèderont ensuite jusqu'à 10h.

Le départ et l'arrivée se tiennent au même endroit: sur les Champs-Elysées. Les lieux seront donc très difficiles d'accès pour une bonne partie de la journée et même la veille, pour l'installation des barrières et des stands de ravitaillement.

La préfecture de police a publié une liste détaillée des voies qui seront fermées à la circulation à l'occasion de cet événement sportif qui va traverser tout Paris.

"Le départ sera donné depuis l’avenue des Champs-Elysées, entre la place Charles de Gaulle et les rues Pierre Charron et La Boétie", a-t-il été rappelé.

Le parcours de la course empruntera ensuite ces lieux:

Le rond-point des Champs-Elysées-Marcel-Dassault,l'avenue des Champs-Elysées, la place de la Concorde (contournement par la droite), la rue de Rivoli, la rue Saint-Antoine, la place de la Bastille (à contresens par la gauche), la rue du faubourg Saint-Antoine, la rue de Reuilly, la place Félix Eboué (à contresens par la gauche), l'avenue Daumesnil, la porte Dorée (côté droit), la place Edouard Renard (côté droit), la porte Dorée (côté droit), l'avenue Daumesnil, l'esplanade Saint-Louis (côté droit), la route de la Pyramide, la route de Saint-Hubert, la route du Pesage, l'avenue de Gravelle, l'avenue de la porte de Charenton, la rue de Charenton, l'avenue Daumesnil, la rue de Lyon, la place de la Bastille (côté gauche à contresens), le boulevard Bourdon, le quai Henri IV, le quai des Célestins, la bretelle d'accès à la voie Georges Pompidou, l'accès aux voies sur berges face au n°32 du quai des Célestins (rampe Fauconnier), la voie Georges Pompidou, le souterrain Tuileries, le quai des Tuileries, le souterrain Concorde, le souterrain Alma, l'avenue de New York, la place de Varsovie, l'avenue de New York, l'avenue du Président Kennedy, la place Clément Ader, l'avenue de Versailles, le boulevard Exelmans, la rue Molitor, le boulevard Murat, le boulevard Suchet, la place de la porte de Passy, le carrefour des cascades, l'avenue de Saint-Cloud, l'allée de la Reine Marguerite, l'allée de Longchamp, la route de la Muette à Neuilly, la route de Suresnes, la place du Maréchal de Lattre de Tassigny et la porte Dauphine.

La circulation sera donc très difficile dans les rues de Paris dimanche et le stationnement sera bien sûr interdit dans les rues concernées par le passage des coureurs. La zone entourant les Champs-Elysées sera totalement interdite à la circulation.

La RATP n'a pas encore communiqué à ce sujet ce vendredi matin mais des itinéraires de bus pourraient être déviés. Dans le même temps, certaines stations de métro et de RER seront fermées.

"Les accès et sorties des stations de métro et de RER débouchant sur l’avenue des Champs-Elysées, entre la place Charles de Gaulle et le rond-point des Champs-Elysées, seront fermés", a indiqué la préfecture. La RATP se chargera plus tard de dresser une liste claire des stations concernées.

"La préfecture de Police conseille aux automobilistes de contourner très largement les zones concernées et d'éviter les quais rive droite, l'ouest parisien (dont les Champs-Elysées et l'avenue Foch), les 1er, 4e et 12e arrondissements ainsi que les bois de Boulogne et de Vincennes".