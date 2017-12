Météo France: 4 départements des Pyrénées en vigilance orange avalanche

Les amateurs de sports d'hiver devront prendre leurs précautions. Météo France met en garde ce jeudi 28 les skieurs contre le risque d'avalanches qui pourraient se déclencher dans quatre départements des Pyrénées. Sont concernés par cette alerte, qui durera jusqu'à vendredi 29, l'Ariège (09), la Haute-Garonne (31), les Pyrénées-Atlantiques (64) et les Hautes-Pyrénées (65).

Cette vigilance orange aux avalanches est la conséquence directe de la tempête Bruno qui a frappé la façade atlantique de la France (et notamment le Sud-ouest) en début et milieu de semaine. "Le vent balaye la neige dès la moyenne montagne, ce qui provoque la formation de grosses accumulations dans les zones abritées, et la formation de plaques dures assez loin des crêtes et des cols, parfois dans des secteurs inhabituels", a explique la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Dans le détail, La Dépêche du Midi souligne que "l'indice de risque est de 4 en Ariège (Haute-Ariège, Orlu et Barthélémy, Couserans), dans les Hautes-Pyrénées (Haute-Bigorre), en Haute-Garonne (Luchonnais) et dans les Pyrénées-Atlantiques (Aspe-Ossau et Pays Basque)". Tandis qu'elle est de 3 sur 5 "dans les vallées d'Aure et du Louron (Hautes-Pyrénées), le massif du Capcir-Puymorens (Pyrénées-Orientales) et en Andorre". Enfin, le risque d'avalanches est de 2 sur 5 "dans le massif Cerdagne-Canigou (Pyrénées-Orientales)".

En conséquence, le prévisionniste météo rappelle les bons comportements à adopter:

> Informez-vous sur l'ouverture et l'état des secteurs routiers d'altitude.

> Conformez-vous aux instructions et consignes de sécurité en vigueur dans les stations de ski et communes de montagne.

> Renseignez-vous en consultant les bulletins spécialisés de Météo France, les informations locales et les professionnels de la montagne.