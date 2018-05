Savez-vous combien de temps vous passez sur Instagram?

Facebook a décidé de reprendre en main Instagram, son application de partage de photos.

Le site spécialisé TechCrunch avait déjà révélé mardi 15 qu'une nouvelle mise à jour d'Instagram allait prochainement permettre de lutter contre l'addiction aux réseaux sociaux en donnant aux utilisateurs le temps passé sur l'application.

Cette information a été confirmée en personne par Kevin Systrom, le cofondateur d'Instagram. L'homme d'affaires a d'abord déclaré "c'est vrai" en partageant un article de TechCrunch sur son compte Twitter.

Puis il a expliqué un peu plus en détails ce qui allait concrètement se passer pour les utilisateurs. "Nous élaborons actuellement des outils qui permettront à la communauté d'instagramers de connaître le temps passé sur l'application, pour que chaque passage soit positif et intentionnel", a-t-il ainsi déclaré.

Cette nouvelle fonctionnalité, dont la date de mise en service générale n'a pas encore été révélée, sera appelé "time spent" (pour "temps consacré à").

D'autres petites fonctionnalités permettant de rendre l'application Instagram plus intuitive et plus interactive devraient aussi bientôt voir le jour.

Parmi ces nouveautés figurent les appels visio à plusieurs, avec sans doute les filtres amusants à ajouter comme sur Snapchat, l'ajout de filtres à réalité augmentée ou encore la possibilité de réserver une table dans un restaurant directement via Instagram. Voilà qui devrait plaire aux "foodies" (amateurs de gastronomie qui adorent partager des photos de leurs plats sur Instagram).