Son enfant joue avec son iPad et le bloque pour 48 ans

C'est ce qui s'appelle un sacré système de sécurité. Un journaliste américain du New Yorker a fait le buzz en diffusant une capture d'écran de son iPad bloqué pour… plus de 25 millions de minutes, soit plus de 48 ans. Il a expliqué avoir laissé sa tablette entre les mains de son enfant de trois ans.

Celui-ci aurait à plusieurs reprises tenté de le déverrouiller, mais ne connaissant pas le code, il aurait multiplié les tentatives infructueuses. Les iPad sont configurés pour se verrouiller temporairement après plusieurs mots de passe erronés, mais en principe seulement pour une heure. L'enfant aurait-il réussi à faire un mauvais code plus de 420.000 fois (le nombre approximatif d'heures dans 48 années)? C'est fort peu probable, et surtout cela n'aurait pas pour autant fait s'additionner les heures de blocage.

Il s'agit plus vraisemblablement d'un bug de la tablette. Cette situation se serait d'ailleurs déjà produite auprès d'autres utilisateurs. En effet, dans certains cas, comme lorsque la batterie est totalement déchargée, une erreur peut amener l'iPad à se réinitialiser. Or, la date par défaut est alors celle du 1er janvier 1970. Si cette réinitialisation hasardeuse intervient au moment où l'appareil défectueux est bloqué, il peut donc "penser" être en janvier 1970 et ne pouvoir se débloquer qu'en avril 2019.

Heureusement, il existe un moyen de contourner ce verrouillage: remettre "à zéro" l'iPad. Cependant cela entraîne la perte irrémédiable de toutes les données sauvegardées.