À Lyon, une thérapie sexuelle de couple proposée en jeu virtuel

À Lyon, une sexologue a créé un jeu thérapeutique en réalité virtuelle pour permettre aux couples de travailler sur leur sexualité. Il est possible d'y "vivre" tous ses fantasmes...

Les applications de réalité virtuelle se développent à grande vitesse, tantôt pour se couper de la réalité, tantôt à des fins pédagogiques, et cela dans plusieurs domaines. Cathline Smoos, une sexologue basée à Lyon, a développé un jeu de réalité virtuelle dans lequel on peut explorer sa sexualité en couple. À partir d’histoires érotiques, elle propose un parcours d’éducation sexuelle. Tout en cassant la routine du couple avec des jeux érotiques, les participants travailleront aussi leur imagination !

De la drague en terrasse au strip-tease de monstres

L’un des deux partenaires porte un casque de réalité virtuelle, pendant que l’autre se charge de rendre son expérience la plus réelle possible, en lui proposant des choses à toucher, sentir ou écouter… Assister à un strip-tease de monstres, se faire draguer en terrasse, s’initier au BDSM ou encore expérimenter le sexe tantrique, tout est possible. Pour interagir dans les jeux, il est possible d’utiliser un avatar, ou de vraies personnes.

Si Cathline Smoos ne souhaite pas que cette technologie remplace la vie sexuelle réelle, notons que l'expérience mélange deux des addictions les plus répandues : le sexe et les jeux vidéos. Il est de notoriété commune que la pornographie fait des ravages aujourd'hui, notamment chez les jeunes, car elle est une source de "plaisir" instantané, et toujours à portée. D'un autre côté, les métaverses ont, eux aussi, rapidement été utilisé comme exutoire et lieu de débauche virtuelle.

En somme, ce nouveau projet lyonnais risque de s'inscrire dans cette tendance de l'hypersexualisation virtuelle, au lieu de réellement éduquer dans un cadre de réalité. Le jeu, produit par la société ImbueVR, est toujours en phase de test et réalise une levée de fonds pour une mise sur le marché la plus rapide possible.