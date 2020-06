Vidéo Déconfinement : Réouverture des Parcs

Les parcs rouvrent comme une bouffée d’Oxygène

Fermés depuis le 17 mars dernier, les parcs parisiens ont rouvert le week-end dernier, et le public s’est précipité pour venir prendre l’air avec moult précautions et gestes barrières, qui n’ont pas pu être toujours respectés, au vu de l’affluence...

Comme Max, banquier à la retraite, venu prendre le soleil au Parc Montsouris : « Il y a rarement autant de monde on sent que c’était un besoin très fort de respirer un peu d’air. Je suis seul sur un banc mais tout le monde ne respecte pas. » Beaucoup de monde effectivement dans ce parc du 14e arrondissement très apprécié des parisiens pour ce week-end de la Pentecôte, comme le remarque Marie-Madeleine: « Habituellement pour le week-end de 3 jours les gens vont en province, et là ils n’ont pas osé partir et les gens se sont rués sur ce parc, il n’y a plus de place, il y a trop de monde » Sarah et Michael venus en couple, relativisent : « On voit qu’il y a beaucoup de monde, mais ça fait du bien quand même ».

Les parcs font leur grand retour pour le plus grand bonheur des parisiens même si certains regrettent déjà cette bulle temporelle comme Anne-Marie, amoureuse des animaux : « Je passe mon temps à filmer les oiseaux. Les oiseaux étaient heureux pendant le confinement. Je suis un donc peu nostalgique du confinement pour la nature. Le monde d’après ? Ça va être difficile »