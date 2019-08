Week-end du 15 au 18 août - info trafic: samedi rouge sur les routes (carte)

Si vous faites partis des chanceux qui ne travaillent pas et ont pu poser le pont vendredi, on ne saurait que trop vous conseiller de partir en week-end dès jeudi ou vendredi matin, car samedi s'annonce compliqué sur les routes dans le sens des départs (voire très compliqué pour la moitié sud de la France) et ce sera encore pire dans le sens des retours.

Dimanche, le trafic encore très congestionné pour les retours des vacanciers.

Jeudi 15 août:

Bison Futé met tous les voyants au vert pour ce jour férié et ne prévoit aucune difficulté majeure sur les routes françaises dans le sens des départs comme dans celui des retours.

Vendredi 16 août:

Le trafic sera normal dans le sens des départs mais la carte de France est presque entièrement coloriée orange (synonyme de circulation difficile) et même en rouge (circulation très difficile dans le Sud-Est) dans le sens des retours.

Conseils:

-rentrez ou traversez l’Île-de-France avant 14h.

-évitez l’autoroute A7 entre Lançon-de-Provence et Orange, de 11h à 17h.

-évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Montpellier, de 11h à 15h.

Samedi 17 août:

La circulation sera difficile dans le sens des départs samedi, avec une dominante orange au niveau national, et du rouge sur une bonne moitié sud (Sud-Ouest et Arc Méditerranéen).

Conseils (SENS DEPARTS):

-quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h.

-évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 11h à 15h.

-évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Lançon-de-Provence, de 10h à 17h.

-évitez l’autoroute A8 à hauteur d’Aix-en-Provence, de 10h à 17h.

-évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et l’Espagne, de 10h à 16h.

-l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera très chargé, de 10h à 15h (attente supérieure à 30min).

Il faudra vraiment prendre son mal en patience dans le sens des retours car toute la carte est en rouge.

Conseils (SENS RETOURS):

-rentrez ou traversez l’Île-de-France avant 14h.

-évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 11h à 18h.

-évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 9h à 19h.

-évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et Montpellier, de 10h à 17h.

-évitez l’autoroute A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 11h à 17h.

-le retour de l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé, de 10h à 22h (attente supérieure à 30min) et très chargé de 13h à 20h (attente supérieure à 1h).

Dimanche 18 août:

Les routes se dégagent dimanche matin dans le sens des départs puisque Bison Futé prévoit une circulation habituelle sur l'ensemble du territoire.

Par contre, ce sera encore compliqué dans le sens des retours, surtout dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Conseils:

-rentrez ou traversez l’Île-de-France avant 12h.

-évitez l’autoroute A10 à hauteur de Bordeaux, de 12h à 18h.

-évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 11h à 19h.

-évitez l’autoroute A8 à hauteur d’Aix-en-Provence, de 14h à 20h.

-évitez l’autoroute A9 entre l’Espagne et Montpellier, de 11h à 17h.

-évitez les autoroutes A61 et A62 entre Narbonne et Bordeaux entre 12h et 17h.

-évitez l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 11h à 19h.

-le retour de l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera chargé de 11h à 22h (attente supérieure à 30min) et très chargé de 12h à 20h (attente supérieure à 1h).