Manches courtes ou longues, unie, à rayures ou même à carreaux, la chemise reste la pièce maîtresse du dressing d'un homme. Elle habille toutes les occasions et s'accommode à tous les styles. Cependant, croire qu'il suffit d'acheter la première chemise venue est une grave erreur. Pour un look sans défaut, découvrez comment choisir sa chemise homme en fonction de la taille et de la coupe.

Choisir la bonne taille de chemise pour un homme

Prévoyez large. La chemise va rétrécir avec les premiers lavages.

Le tour de col définit votre taille de chemise. Essayez la chemise avec tous les boutons fermés. Vous devez être capable de passer un doigt entre le col et votre cou.

Les manches doivent être assez longues pour dépasser élégamment d'une veste, mais pas trop pour ne pas recouvrir votre main. La longueur de manche idéale recouvre le petit renflement à l'extérieur de votre poignet.



Choix de la coupe d'une chemise casual ou habillée

Bien sûr, il existe plusieurs critères pour différencier la coupe d'une chemise casual de celle d'une chemise plus classe. Cependant la forme du col et la longueur de la chemise sont les 2 critères de coupe essentiels permettant de choisir la bonne chemise en fonction des circonstances.

La chemise homme décontracte



Le col d'une chemise casual

Parmi la longue liste de cols existants, les valeurs sûres pour une chemise casual sont :

Le col américain ou button-down. Reconnaissable grâce au bouton que l'on peut attacher sur le pan de la chemise présent sur chaque patte du col.

Le col mao. Il ne monte pas très haut et ne dispose pas forcément de bouton ce qui lui confère un style informel.



Longueur d'une chemise décontractée

Misez sur une coupe assez courte. Idéalement, la chemise retombe subtilement au-dessus de votre ceinture. Assez pour qu'on puisse la deviner, pas trop pour ne pas vous retrouver le nombril à l'air.

La chemise pour les grandes occasions



Le col chic

Le secret d'une allure élégante en costume, c'est le col de la chemise qui dépasse de la veste. Attention aussi à la place de la cravate par rapport au col. Là encore, une multitude de cols s'offrent à vous. Les plus répandus sont :

Le col italien appelé aussi cutaway. Les pattes du col sont très évasées et en font une chemise parfaitement adaptée pour le port d'une cravate.

Le col anglais pour un effet chic et formel. Vous disposez d'une fixation cachée derrière le nœud de cravate permettant de resserrer discrètement les 2 pans du col.

Le col français pour un style classe épuré. Vous ne pouvez pas vous tromper, car ses proportions sont parfaitement homogènes. Vous pouvez la porter avec ou sans cravate.

Longueur d'une chemise classe

Une chemise habillée doit être suffisamment longue. Elle doit rentrer dans votre pantalon sans en ressortir ni laisser apercevoir une partie de votre ventre.

La chemise homme Celio

Maintenant que vous savez comment choisir votre chemise homme, vous n’avez plus qu’à choisir parmi les nombreuses références de la collection Célio. Unie pour le mariage de votre beau-frère, manches courtes à motifs pour les vacances, en lin, en coton … Vous trouverez forcément la chemise qu’il vous faut.