Le bon sens doit reprendre le dessus

Dans un article paru en avril 2018 un analyste de la banque d’affaires Goldman Sachs s’interrogeait sur une question fondamentale en termes de santé, le prix de la santé, en abordant cela d’un point de vue de l’investissement et du modèle commercial. La crise du coronavirus, la guerre du vaccin, les commandes anticipées de traitements par les états font le jeu des laboratoires pharmaceutiques entrainant la fluctuation des cours de bourse. Gilead fabriquant du remdesivir fait l’objet d’une enquête pour délit d’initiés. Ce traitement aux bénéfices thérapeutiques non prouvés et aux effets secondaires sévères avait quand même été approuvé par l’EMA (Agence européenne du médicament). Sa demande de remboursement auprès de l’ANSM en France a été retirée en Septembre car l’ANSM demandait des données complémentaires sur les effets secondaires. Pendant que les patients avaient comme thérapie sanitaire le « Restez chez vous, doliprane, appelez le 15 en cas de symptômes », la bataille de l’hydroxychloroquine prenait forme et la guerre du vaccin aussi. Une guerre à plusieurs dizaine de milliards d’euros si l’on en croit les doses pré commandées par les autorités de bien des pays. La vie n’a peut-être pas de prix, mais la question de l’investissement dans la recherche pour la santé est une réelle question à laquelle il va falloir répondre rapidement.

Il y a deux jours dans une tribune sur la science, des citoyens s’interrogeaient sur la non-application de nos lois en France en réponse à une demande des sociétés savantes pour une régulation supplémentaire de la science. Ces mêmes citoyens s’interrogeaient sur la radicalisation de nos sociétés dans tous les domaines dans un pays à tradition laïque.

Hier, la décapitation d’un citoyen français, professeur d’histoire, sur le sol français à Conflans-sainte Honorine a suscité l’effroi et colère dans le pays une semaine après le discours du président aux Mureaux sur le séparatisme. Un mot qui avait fait débat et tellement dérangé au point d’être enlevé des diverses communications. Ce crime aux allures de fatwa sur le territoire français porte atteinte aux valeurs les plus fondamentales de la République. Le couvre-feu, le confinement, les indicateurs modifiés de Santé Publique dans la bataille le virus prend une dimension grotesque face à la radicalisation de tous les aspects de notre société.

Quand la République n’arrive pas à répondre à la radicalisation de nos sociétés, aux besoins d’échanges et de civisme, et ne fait tout simplement pas respecter la loi, que ce soit au travers de l’éducation ou des forces de l’ordre,

« c’est la France qui est en danger. »

Goldman Sachs demande dans un rapport de recherche en biotechnologie: “La guérison des patients est-elle un modèle commercial durable?”

Les analystes de Goldman Sachs ont tenté d’aborder un sujet délicat pour les sociétés de biotechnologie, en particulier celles impliquées dans le traitement pionnier de la «thérapie génique» : Cela pourraient être mauvais pour les affaires à long terme.

«La guérison des patients est-elle un modèle commercial durable?» les analystes demandent dans un rapport du 10 avril intitulé «La révolution du génome».

«Le potentiel de créer des« traitements uniques »est l’un des aspects les plus attrayants de la thérapie génique, de la thérapie cellulaire génétiquement modifiée et de l’édition génique. Cependant, ces traitements offrent une perspective très différente en ce qui concerne les revenus récurrents par rapport aux thérapies chroniques », a écrit l’analyste Salveen Richter dans la note aux clients mardi. «Bien que cette approche ait une valeur considérable pour les patients et la société, elle pourrait représenter un défi pour les développeurs de médecine génomique à la recherche d’un modèle avec un flux de trésorerie soutenu.»

Richter a cité les traitements de Gilead Sciences pour l’hépatite C, qui ont atteint des taux de guérison de plus de 90%. Les ventes de la société aux États-Unis pour ces traitements contre l’hépatite C ont culminé à 12,5 milliards de dollars en 2015, mais elles sont en baisse depuis. Goldman estime que les ventes américaines de ces traitements seront inférieures à 4 milliards de dollars cette année, selon un tableau du rapport.

«Gilead est un exemple typique, où le succès de sa franchise contre l’hépatite C a progressivement épuisé le bassin disponible de patients traitables», a écrit l’analyste. «Dans le cas de maladies infectieuses telles que l’hépatite C, la guérison des patients existants diminue également le nombre de porteurs capables de transmettre le virus à de nouveaux patients, ainsi le pool d’incidents diminue également… Lorsqu’un pool d’incidents reste stable (par exemple, dans le cancer), le le potentiel de guérison présente moins de risques pour la durabilité d’une franchise. »

