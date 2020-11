Crise sanitaire – Le jeu des 7 familles

Tribune : Je ne suis qu'une personne simple, un retraité particulièrement doté d'une intelligence hors norme comme certains scientifiques ou savants lettrés, mais j'aime à analyser les situations et regarder les comportements des personnes qui m'entourent ou celles que je regarde au fil de mes découvertes télévisuelles ou sur la toile mondiale.

En ces temps très agités et dans un contexte où l'on remarque les guerres de pouvoir, la manipulation des données, les analyses tronquées de nos médias, le combat de coqs de nos chers scientifiques et toutes les réactions de panique de nos concitoyens, je peux constater qu'il existe plusieurs catégories d'individus, dont certains tirant les ficelles et d'autres se laissant manipuler comme des pantins, sans se demander quoi que ce soit.

Entre les deux, de nombreuses catégories ou familles de personnes, pour lesquelles j'aimerais bien m'étendre quelque peu. Mais commençons par la famille qui comprend le plus grand nombre de membres !

Les dormeurs

Pour une grande majorité de la population, il me semble que l'on a affaire à cette famille très sociable, souvent occupée à s'instruire en regardant la télévision et les nouvelles de nos chaines publiques en priorité.

Généralement, ils boivent les informations comme du petit lait, adorent entendre nos chefs d'États leur parler en direct et sont très heureux de suivre leurs conseils officiels et ne loupent pas le journal télévisé de 20H.

Ils suivent aveuglément les instructions des médecins et scientifiques invités au journal télévisé et sont de très bons citoyens modèles, ne traversant pas la chaussée en dehors des clous et au vert bien entendu.

Généralement, les contradicteurs ou les personnes qui sont à contre-courant ne sont pas dans leurs cercles d'amis. Pensez bien qu'avec eux, les repas autour d'une table seraient autant de batailles rangées !

Ils attendent le signal officiel pour pouvoir mettre les masques, même dans les zones où ce n'est pas obligatoire, seuls dans leur véhicule ou même sur un vélo au milieu des champs.

Ils apprécient le confinement et attendent avec impatience un vaccin qui va les sauver tous !

Ils en seraient presque à hésiter de sortir à la fin du confinement, sait-on jamais ….

Les indécis

Une grande famille elle aussi, qui frise un bon quart des individus !

Cette famille, issue de la précédente en grande partie, en reprend la quasi-totalité des caractéristiques.

Très friande elle aussi des nouvelles, des conférences, des textes de lois et autres conseils avisés de nos spécialistes, leurs membres ont pourtant un petit défaut ou un bug, qui parfois agite leurs neurones, dans le sens où ils se retrouvent à se poser des questions quant à ce qu'ils viennent d'entendre ou de voir.

Oh, ce n'est pas très souvent, mais quand même, il leur arrive de douter légèrement de la sincérité de l'orateur, des chiffres annoncés ou des images chocs et des nouvelles sans cesse alarmantes données tous les jours.

Il se peut même, dans des cas extrêmes, mais rares, qu'ils en discutent avec leurs proches ou leurs familles pour essayer de savoir si d'autres personnes osent penser comme eux. Dans ce cas, ces gens-là restent perplexes et ne savent plus quoi penser !

C'est un peu comme un autre bug qui va les perturber un temps. Juste le temps de se reconnecter à la source, c'est-à-dire le JT !

Les sceptiques

Un peu moins importante que la famille précédente, cette famille des sceptiques est toutefois en bonne place sur le podium.

Le bug des indécis peut parfois provoquer certains disfonctionnements dans les capacités d'analyses de ces derniers. Une fois ce problème amplifié, ils quittent la deuxième famille derechef, souvent en froid avec ces derniers et encore plus avec la première famille, celle des dormeurs.

Par on ne sait quel moyen, ils en viennent à réfuter certaines déclarations, à douter de l'honnêteté du chef d'État qui s'adresse au peuple, à s'interroger, oui, vous avez bien lu, à s'interroger sur le bien-fondé des décrets et autres lois restrictives.

Quel honte !!!

Cette famille s'écarte déjà beaucoup de la voie tracée par nos gouvernants, dépassant la ligne jaune (qui est blanche depuis longtemps) assez régulièrement pour naviguer sur internet et tenter de trouver des informations intéressantes en rapport avec ce qu'ils ont vu ou entendu.

Ils mettent en doute le système et se méfient des informations, ce qui provoque parfois quelques mouvements de révolte, outre-passants certaines règles officielles.

Ils peuvent très bien s'abstenir de porter le masque, même dans certains lieux clos ou refuser certaines restrictions, mais en général, de façon discrète et limitée dans le temps. Il ne faut pas non plus prendre trop de risques !

Les éveillés

Alors là, nous abordons la famille maudite, celle des moutons noirs du gouvernement, qui pourtant, ne représente qu'une petite partie de nos concitoyens.

Une famille honteusement mal éduquée, qui n'hésite pas à regarder des vidéos, à lire de nombreux livres et écouter les conférences de personnages faisant partie des divergents, aussi bien dans le camp de scientifiques que dans les autres domaines d'expression.

Il ne faut pas leur parler du journal télévisé, source de fausses informations à leurs yeux, ni deviser sur le discours pourtant si engagé du Président de la République, sonnant faux à leurs yeux.

Ils impriment des documents pour essayer de convaincre les membres des autres familles précédentes, dont parfois l'une ou l'autre peut se laisser influencer.

Mais il faut bien reconnaitre que dans cette famille, les membres sont plutôt virils, parfois agitateurs et très bien documentés quoi qu'il en soit !

Par exemple, ils sont susceptibles de se demander pourquoi les médias et le gouvernement annonce 33000 décès du Covid-19 alors qu'en calculant bêtement la différence du nombre de décès moyen des dernières années en comparaison, il n'y a que 15000 décès de plus pour la même date !

Ils dérangent beaucoup les politiques et sont la plupart du temps censurés ou expulsés de leurs chaînes publiques. Nous remarquons même que les médecins ou scientifiques faisant partie de cette famille maudite, sont bannis des plateaux télé ou des interviews. Ils sont critiqués et toute la famille est souvent traitée de complotiste.

C'est terrible pour une famille qui ne fait finalement qu'un travail de recherches et d'information, étayant régulièrement ses dires de preuves irréfutables, mais niées

Sans vergogne par d'autres familles, cultivant la mauvaise foi, surtout certains membres de la famille de dociles, refusant tout semblant de machination ou de scandale de la part de nos officiels !

Les avertisseurs

Comme les klaxons de nos véhicules, les membres de cette famille très peu présente autour de nous, mais bien présente sur les réseaux sociaux en général, constituent la source d'informations pour les deux familles précédentes.

Ils sont peu nombreux, une pincée d'entre nous, d'où le risque de les voir disparaitre un jour, par l'effet de censures, de condamnations, de dénigrement de la part de nos gouvernements et des ennemis jurés de ces personnes actives, ne ménageant par leurs peines pour chercher çà et là les informations qui mettent à mal généralement les scandales en cours et les mensonges d'États.

Ils sont à peine une poignée, mais bien répartis sur le globe et surtout reliés entre eux afin de collecter et de communiquer toutes leurs informations.

Bien entendu, ce n'est pas une tâche aisée que d'attaquer les autorités et les puissances de ce monde, sachant que les moyens démesurés de ces derniers peuvent très souvent faire voler en éclat toute une population en la réduisant en esclavage ou presque !

Ils sont donc au front et dans leur rôle de pots de terre, face aux terribles pots de fer armés jusqu'aux dents, ils encaissent les coups, les brimades, les critiques, les punitions médiatiques et tout un cortège d'attaques, bien orchestrés par ceux qui sont visés. Mais ils sont vaillants et robustes, toujours prêts à en découdre et il faut bien le dire, ils endossent quand même un peu le costume de super-héros qui combattent sans relâche les dangereux malfaiteurs de ce monde.

Parmi ces avertisseurs, il faut noter leurs origines très disparates, du simple quidam bien documenté et curieux de nature, au scientifique rebelle, sortant de l'ornière, en passant par quelques médias bien plus intègres que la plupart de ceux que l'on connait ou des chefs d'entreprises qui ont pour objectif de vouloir le meilleur pour leur famille et leur descendance dans les années à venir.

Leurs tâches sont ardues et contre vent et marées, avancent à contre-courant dans une vie où les occasions de témoigner son mécontentement sont nombreuses malheureusement !

Le jour où l'empoisonnement généralisé de nos gouvernants, par le biais du pouvoir et de l'argent, alimenté par les lobbies pharmaceutiques et autres géants de l'agro-

Alimentaire par exemple, ne touchera plus le corps médical vérolé et que les conflits d'intérêts n'auront plus lieu d'être, cette famille risquera très certainement de disparaitre elle aussi ….. Pour le plus grand bonheur de tous !

Les malins

Cette famille particulière a une importance moindre que celle des éveillés, au niveau du nombre de ses représentants, mais sa puissance est toute autre. Elle observe et agit en fonction de la direction du vent et fait parler la poudre, où devrais-je dire les dollars, aux moments clés sur le plan mondial.

Les malins sont justement très malins et surfent sur les vagues provoquées par les crises économiques, sociales, politiques, sanitaires ou militaires, comme des pros !

Restant toujours la tête hors de l'eau, ils sont au sommet de leur art lorsque les choses deviennent difficiles pour leurs concitoyens, trouvant à coup sûr les solutions qui vont leur rapporter gros et même très gros.

Médecins, politiciens, chefs d'entreprises cotés au CAC 40, membres éminents de congrégations ou d'ordres hermétiques, bref, le dessus du panier, ce qui leur permet d'avoir toujours une longueur d'avance sur les autres, avertis en priorité et souvent partenaires de grands désordres ou scandales programmés. Ils sont le fleuron mondial de toutes les manipulations connues et profitent toujours des crises pour s'enrichir ou prendre le pouvoir.

Ce sont souvent des familles très riches et parfois même leurs fortunes dépassent honteusement la richesse d'un Pays dit "sous-développé" !

Ces acteurs, à la base de nombreuses malversations, n'ont aucuns scrupules et s'affichent avec vanité, bravant le bas-peuple et ne s'occupant finalement que de leurs pouvoirs grandissants, en venant même parfois à contrôler les États eux-mêmes, tellement leur influence est grande.

En fait, cette famille dirige le monde et aide sans même se cacher, les Pays quels qu'ils soient, afin de renverser un gouvernement, faire éclater une famine, forcer une population à se faire vacciner ou encore diriger un conflit armé pour la conquête d'une terre riche.

Tout leur est possible et ils ne s'en privent pas !

Les malins sont en fait les véritables dirigeants de ce monde, possédant 85% de la richesse, ils sont assis sur un trône qui s'appelle la Terre ……

Notons au passage, que le nom de malin est très facilement associable au "malin" d'une approche plutôt …. Diabolique !

Les marionnettes

Notre dernière famille, représentant une infime partie de la population, semble régner sur le monde, mais comme nous l'avons vu avec la famille précédente, ils ne sont que les jouets des malins.

Ils paraissent grands et puissants, mais en fait sont à la merci de ceux qui tirent les ficelles, de ceux qui les ont installés là où ils se trouvent, de ceux qui les ont fait élire et qui contrôlent sans cesse leurs faits et gestes.

Une famille finalement peu puissante face aux armes des malins, dont la richesse peut tout acheter, même les Présidents de presque toutes les Républiques.

Alors ils en profitent pour se pavaner, s'exposer en tant que dirigeants, voyageant, discourant de ci de là, s'affichant lors de réunions au sommet ou durant les crises qui ne cessent de naître actuellement. Ils sont en général adulés par les dormeurs et les indécis.

Mais ceci n'est qu'illusion, un mirage qui fait croire aux peuples qu'ils sont dirigés par des hommes comme eux, qui promettent toujours le meilleur avant les élections, qui font mine de compatir lors d'évènements tragiques, qui promulguent des lois et des décrets sous l'autorité des malins, réduisant subrepticement les libertés de chacun sans même que nous nous en rendions compte.

Ils s'arrangent toujours pour annoncer un fait divers tragique au même moment qu'une loi impopulaire ne paraisse. Ils ont très souvent de beaux costumes présidentiels, mais qui ressemble étrangement aux habits de marionnettes, d'où le nom hérité de leur famille !

Cette dernière famille est finalement la plus triste, la plus malheureuse, se croyant toute puissante, mais en permanence à la merci des tireurs de ficelles, des marionnettistes que sont les malins.

Mais cette famille n'est pas limitée aux politiciens. Nous pouvons aussi y intégrer des sous-familles, comme certains médias, quelques scientifiques, les forces armées et la police, ou d'autres sous-acteurs qui participent à l'organisation de ces coups montés et autres mascarades.

Finalement, dans ce rôle peu enviable, ils sont vraiment à plaindre !

Voici les 7 familles qui m'apparaissent et qui j'espère vous parleront également, sachant très bien que si vous êtes d'une famille différente de la mienne, vous n'apprécierez peut-être pas ces écrits.

Mais voilà justement ce qui fait la richesse du peuple. Les différences d'opinions génèrent les discussions et le contact social, qui nous manque affreusement ces temps-ci !

Je préfère largement les désaccords de visu que les consentements masqués.

Et j'espère vous retrouver sereins et apaisés lorsque la crise sera passée.

Claude Plichon - Thérapeute à Mulhouse et retraité