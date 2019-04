Acte 22: les Gilets jaunes toujours interdits de manifestation sur les Champs-Elysées

Nouvel Acte des Gilets jaunes et nouvelle interdiction de manifestation sur les Champs-Elysées. Depuis les violentes dégradations et les affrontements de l'Acte 18 samedi 16 mars sur la célèbre avenue parisienne, les week-ends se suivent et se ressemblent dans la capitale, où des interdictions de manifestations ont été prononcés dans certains périmètres.

"Conformément aux ordres du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur, demandant, suite aux violences commises lors des précédentes mobilisations des Gilets jaunes (…), Didier Lallement, préfet de Police, a pris ce jour un arrêté interdisant le samedi 13 avril tout rassemblement de personnes se revendiquant de ce mouvement avenue des Champs-Elysées", a indiqué la préfecture de police dans son communiqué. Cette interdiction s’étendra de la place Charles-de-Gaulle jusqu’au rond-point des Champs-Elysées, et "sur les voies perpendiculaires sur une distance de 100 mètres". L’arrêté englobe également "un périmètre comprenant la présidence de la République et l’Assemblée nationale".

Comme les semaines précédentes, l'arrêté prévoir également "l’interdiction du port et du transport d’armes par nature, y compris factices, et de munitions, ainsi que de tous objets susceptibles de constituer une arme".

Selon l'Intérieur, dont les chiffres sont contestés chaque semaine par le mouvement, les manifestations ont rassemblé 22.300 personnes en France, dont 3.500 à Paris, lors de l'Acte 21. Le ministère avait comptabilisé 33.700 participants la semaine précédente, dont 4.000 à Paris. C'est, selon la même source, le plus faible niveau de participation depuis le premier samedi de revendications, le 17 novembre. 282.000 personnes avaient alors manifesté dans toute la France, un chiffre jamais dépassé.

Sur la page Facebook du "Nombre jaune" qui décompte les manifestants, les Gilets jaunes ont revendiqué une "première estimation basse" de 73.420 participants en France.