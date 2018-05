Coming-out: Mounir Mahjoubi annonce son homosexualité sur Twitter

Son tweet lui a valu de nombreuses félicitations d'internautes et d'associations LGBT. Mounir Mahjoubi a annoncé jeudi 17, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, son homosexualité sur un réseau social.

"L’homophobie est un mal qui ronge la Société, envahit les collèges et les lycées, contamine les familles et les amis perdus. Pire, elle hante les esprits des homosexuels, et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter et mentir pour éviter la haine, pour vivre", a-t-il expliqué dans un tweet.

Un message militant interprété comme un coming-out de la part du secrétaire d'Etat au numérique. Franceinfo l'a d'ailleurs interrogé ce vendredi 18 sur ce sujet. "Nous sommes en 2018, je vis ma vie, même publique, de manière tranquille. Mais si, ce jour-là, je pouvais passer le message en le renforçant par mon expérience personnelle, je pense qu'il fallait le faire",a-t-il expliqué. Et d'ajouter: "Ce qui était important, c'était de parler du sujet: hier, c'était la journée de lutte contre l'homophobie. Il fallait rappeler les conséquences de l'homophobie dans le quotidien, notamment des plus jeunes. Et elle a aussi eu des conséquences pour moi".

"Je le vis assez sereinement, je n'en ai jamais fait un sujet, mais si cela peut aider à lutter contre l'homophobie, je le fais. Mais je ne pensais pas que cela intéresserait autant!", a poursuivi Mounir Mahjoubi, estimant "qu'il est important d'offrir de la visibilité aux personnes homosexuelles", quitte à ce que les personnalités politiques prennent des initiatives dans ce sens.

Pour la deuxième année consécutive, les actes homophobes ont augmenté en 2017 confirmant "l'ancrage" de l'homophobie dans la société française, selon le rapport annuel de SOS Homophobie dévoilé mardi. Parmi les témoignages recueillis, dont certains pouvaient cumuler plusieurs actes homophobes, les manifestations de rejet (62%) et les insultes (52%) sont les faits les plus fréquemment relevés, devant les cas de discrimination (34%), de harcèlement (20%) et de menaces et chantage (19%).

Plus inquiétant, les agressions physiques repartent à la hausse après plusieurs années de baisse, avec 139 cas recensés en 2017, contre 121 en 2016 (+15%), selon ce rapport.