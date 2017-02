Conférence de presse de François Fillon: 65% des Français ne sont pas convaincus

Deux tiers des Français (65%) n'ont pas été convaincus par les explications de François Fillon lors de sa conférence de presse lundi 6, mais plus d'un tiers (35%, +4) estime qu'il doit maintenir sa candidature à la présidentielle, selon un sondage Harris interactive diffusé mardi.

Seules 26% des personnes interrogées l'ont jugé "convaincant" concernant la polémique sur les soupçons d'emplois fictifs de son épouse Penelope. Les sympathisants de la droite et du centre et ceux du seul parti Les Républicains ont cependant été plus sensibles à ses arguments, avec respectivement 58% et 62% de convaincus, selon cette enquête réalisée lundi soir pour RMC et Atlantico.

Les Français interrogés sont toutefois plus nombreux que lors d'une précédente enquête début février à souhaiter que François Fillon maintienne sa candidature, avec 35% (+4) de réponses positives, contre 65% (-4) qui souhaitent "qu'une autre personnalité le remplace". Six proches de la droite et du centre sur dix (59%, +9) de 67% (+9) de ceux de LR souhaitent en particulier son maintien.

Enquête réalisée en ligne le 6 février après 20H00 auprès de 927 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.