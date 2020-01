Des "Marches aux Flambeaux" ce soir contre la réforme des retraites

Ce soir, veille du vendredi 23 et sa journée d'action du vendredi 24 Janvier, les organisations syndicales CFE-CGC , CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL , UNEF, UNL et FIDL appelent à organiser des retraites aux flambeaux. Comme une dernière cartouche face au projet de réforme des retraites dont ils demandent le retrait pur et simple.

On ne lâche rien du coté des syndicats opposés au proget de réforme. La retraite par points, c'est non. "Des retraites oui, mais au flambeaux" revendiquent-ils. A l'initiative des grévistes, des marches de nuit seront organisées dans toute la région parisienne , "ou toute action pour continuer la mobilisation et renforcer le rapport de force pour gagner le retrait de la réforme des retraites".

17 marches?

Il est déjà annoncé des marches dans 3 villes du 93, à Bobigny, Blanc-Mesnil, Aubervilliers; 5 villes du 94, 3 dans le 77, 2 dans le 91 comme dans le 78, 1 dans le 95.

À Paris, un marche partira à 18 heures de Nation pour aller vers la République via le Père- Lachaise. Il est pévu aussi une marche locale dans le 19 ème arrondissement, devant la mairie à 18 heures.

Et le chant du cygne?