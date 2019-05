François Hollande regrette de ne pas s'être présenté en 2017

Le 1er décembre 2016, François Hollande provoqué un coup de tonnerre politique en annonçant qu'il ne se représenterait pas aux élections présidentielles de 2017. Face à une impopularité record, il avait jugé que le Parti socialiste aurait de meilleures chances avec un autre candidat: "je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle".

Une démarche que François Hollande regrette aujourd'hui, devant l'état de sa famille politique actuelle, qui n'apparaît même plus comme un parti d'opposition sérieux deux ans à peine après l'élection. Interrogé sur BFMTV ce mercredi, il a déclaré qu'il n'avait "pas suffisamment mesuré les conséquences que ça pouvait avoir sur la gauche".

Il avait promis de se prononcer au mois de décembre 2016 sur la question, mais juge désormais que c'était trop tôt. Car les rapports de forces et concurrents ont en quelques mois été totalement changés. Les primaires ont déjoué tous les pronostics et le duel attendu entre la droite menée par Alain Juppé et Marine Le Pen, Emmanuel Macron étant relégué au rang de troisième homme et le candidat socialiste ne pouvant espérer qu'une quatrième place. François Hollande explique avoir voulu éviter le duel entre la droite et l'extrême droite.

Le "PenelopeGate" a eu raison des prétentions des Républicains au profit d'Emmanuel Macron. Ce sera finalement la cinquième place pour Benoît avec un piteux 6,36% des voix, score que François Hollande aurait toute de même pu espérer battre. "J'aurais pu attendre quelques semaines et la situation politique était changée. (…) Je n'aurais peut-être pas été élu mais j'aurais défendu mon bilan" juge l'ancien président.