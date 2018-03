Jean-Marie Le Pen s'oppose à un changement de nom du FN

Ce n'est guère surprenant. Comme attendu, Jean-Marie Le Pen a fait part ce vendredi 9 de son opposition à un changement de nom du Front national, qu'il a cofondé en 1972, au lendemain de l'annonce qui a été faite par Marine Le Pen.

Cette dernière a expliqué que le principe d'un changement de nom du FN a été validé par une "courte majorité" de militants du parti d'extrême droite, invités à se prononcer dans un questionnaire. Une annonce tournée en dérision par son propre père qui a expliqué que "cette annonce faite entre deux portes est contredite par toutes les sources internes qui, depuis des semaines, font au contraire état de l'attachement de la base à l'étiquette FN".

Et de s'interroger: "à qui était destinée le questionnaire dit de refondation, quel est le taux de participation, comment et par qui il a été dépouillé, nul ne le sait". Et Jean-Marie Le Pen de conclure: "dans de telles conditions de non-transparence propices aux manipulations les plus diverses, il est impossible d'apporter un crédit quelconque aux propos de Marine Le Pen".

A noter qu'un cadre frontiste, qui a préféré resté anonyme, a aussi rapporté que le changement de nom n'avait pas été validé. "Les échos que j'ai eus, c'est qu'il y a une courte majorité «contre» le principe d'un changement de nom. (...) Les personnes qui ont participé au dépouillement ont perçu une majorité «contre»", a-t-il expliqué.

Quoi qu'il en soit, Marine Le Pen proposera elle-même un nouveau nom dimanche lors du congrès du FN à Lille. Ce nouveau nom fera ensuite l'objet d'un vote des militants par courrier. Beaucoup de militants, voire des cadres, s'interrogent sur la capacité de la présidente à diriger encore le FN depuis son débat "raté" entre les deux tours, qui a contribué à la dégradation de son image auprès des Français, selon un sondage Kantar Sofres. "Subir un trou d'air" après sept ans "d'expansion" pour le FN "n'a rien d'étonnant", rétorque-t-elle.