Les animaux de cirque restent autorisés à Paris, pour l'instant

Le Conseil de Paris s'est prononcé ce mercredi 13 sur l'interdiction pure et simple des animaux sauvages dans les cirques souhaitant travailler sur son territoire. Et la Ville a décidé de ne pas décider, tout en exprimant son désir de voir cette règle un jour appliquée.

Le débat faisait suite à une demande du conseiller de Paris et par ailleurs porte-parole et secrétaire général du MoDem, Yann Wehrling, elle-même exprimée après qu'un tigre échappé du cirque Bormann a dû être abattu dans le 15e arrondissement.

Sans donc annoncer une interdiction, le Conseil de Paris a tout de même voté un texte allant dans ce sens. Un vœu "pour une ville sans animaux sauvages dans les cirques". Un texte dans lequel, symboliquement, "la Ville de Paris réitère sa condamnation de toutes formes de trafic des animaux et de la maltraitance animale".

Du côté des défenseurs du projet, les réactions oscillaient ce mercredi soir entre la déception face au rejet et la satisfaction après ce premier pas. "Déçu du rejet de mon vœu, mais notre mobilisation a abouti à un compromis qui permet de cranter une avancée (...).Battons-nous maintenant pour que cela se concrétise au plus vite", a réagi Yann Wehrling sur son compte Facebook (source).

