Mythologie: Laurent Wauquiez estime qu'Emmanuel Macron est plus Eole que Jupiter

Ce n'est un secret pour personne, la personnalité "jupitérienne" du président de la République n'est guère du goût de Laurent Wauquiez, pressenti pour prendre la tête des Républicains en décembre prochain. Pas plus que la vision européenne du chef de l'Etat.

Le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes ne s'en est d'ailleurs pas caché ce mercredi 27 au micro de Radio Classique. Interrogé sur le discours sur l"Europe prononcé par Emmanuel Macron mardi 26 à la Sorbone, l'élu LR a estimé "qu'il n'y a pas dans ce discours et derrière ce discours la moindre esquisse du début du commencement d'un travail en amont qui ait été fait avec nos partenaires pour le rendre possible". Et d'ajouter: "Angela Merkel dès lundi a fait une réponse d'ailleurs assez claire consistant à dire: écoutez, avant de faire un discours, mon jeune ami, on travaille".

Car ce que Laurent Wauqiiez déplore dans ce discours, c'est l'absence de concret: "On a brassé à peu près toutes les intentions d'une Europe fédérale, le président de la République a mis tout ça dans un discours et je crains qu'à l'arrivée il n'y ait absolument rien qui en sorte". Et de se désoler de n'avoir rien entendu "sur les stratégies industrielles, et pour cause. Rien sur l'Europe de la recherche. Rien sur les infrastructures européennes".

Un argumentaire qui a permi à Laurent Wauquiez de lancer une pique "mythologique" à l'adresse du chef de l'Etat: "c'était pas un exercice de Jupiter, c'était plutôt Éole, dieu du vent". On notera à ce propos une légère erreur de l'ancien ministre, car si Jupiter est bien le dieu suprême du panthéon romai, Eole est le dieu du vent dans la mythologie... grecque. Aeolus aurait été plus juste.