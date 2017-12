Xavier Bertrand quitte Les Républicains après la victoire de Laurent Wauquiez et dénonce "une dérive"

Premier coup dur pour Laurent Wauquiez, le nouveau président du parti Les Républicains: Xavier Bertrand a annoncé qu'il quittait le parti en indiquant explicitement la victoire du nouveau président comme le motif de son soudain "claquage de porte".

"J'ai décidé de quitter définitivement les Républicains. Ce n'est pas une décision facile mais elle s'impose à moi" a annoncé lors du journal de France 2 l'ancien secrétaire général de l'UMP alors que dans le même temps Laurent Wauquiez s'exprimait sur TF1. "Le front républicain contre l'extrême droite paraît si loin! Je ne reconnais plus mal famille politique alors j'ai décidé de la quitter" a détaillé Xavier Bertrand qui résume la situation actuelle de LR comme étant "une dérive".

Celui qui est actuellement président de la région Hauts-de-France n'a pas laissé entendre de nouvelle affiliation partisane pour le moment. Il n'aurait pas l'intention de rejoindre Agir (le parti des LR et ex-LR favorables à Emmanuel Macron) ou La République en marche. Il a annoncé qu'il souhaitait se consacrer à sa région et à son think tank La Manufacture.