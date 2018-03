Barack Obama négocie avec Netflix pour une série d'émissions

Barack Obama à la télévision? C'est apparemment possible. L'ancien président des Etats-Unis ne ferait pas de la téléréalité comme son successeur, Donald Trump, a pu faire par le passé. Non. Lui son objectif est de continuer à partager les valeurs qu'il a mises en avant lorsqu'il était à la Maison Blanche, et donc d'aider les citoyens américains d'une autre manière.

Selon le New York Times, Barack Obama et son épouse Michelle seraient en effet en pleine négociation avec Netflix pour produire une série d'émissions dites "haut de gamme" traitant "d'histoires inspirantes", et pas toujours à visée politique.

"Le président Obama et Madame Obama ont toujours trouvé inspirant de partager leur expérience. Tout au long de leurs vies, ils ont mis en valeur des histoires d'individus qui se sont battus pour faire la différence et rendre le monde meilleur", a expliqué Eric Schultz, ancien conseiller de Barack Obama.

C'est cet objectif que le couple compterait donc poursuivre au travers de ces émissions, dont le nombre et le format n'ont pour l'heure pas été définis. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elles seront disponibles uniquement sur la plateforme Netflix. Si les négociations aboutissent évidemment.

Toujours selon le New York Times, Barack Obama évoquerait au travers de documentaires et de débats les sujets qui ont rythmé sa présidence et qui lui tiennent toujours à cœur: comme l'environnement, l'immigration, la politique étrangère, la couverture santé ou encore le droit de vote.

Michelle Obama traiterait aussi de sujets pour lesquels elle s'est battue lorsqu'elle était Première dame, dont, notamment, la nutrition.