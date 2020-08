Berlin : énorme foule de manifestants pour le discours historique de Robert Kennedy Jr

Berlin, capitale de l’Allemagne est souvent témoin de moments historiques. Le discours hier de Robert Kennedy Jr en fait partie. Avocat spécialisé dans le droit environnemental, il s’est depuis longtemps élevé contre les dangers des politiques vaccinales de l’OMS ainsi que les mauvaises intentions de Bill Gates. Loin d’être découragé par le destin tragique de son père Bobby Kennedy et de son oncle John Fitzgerald Kennedy élu Président des États-unis en 1961, il s’est adressé librement à de nombreux allemands mobilisés contre les politiques sanitaires autoritaires. Pendant que d’autres manifestations de moindres ampleurs prenaient forme à Londres, Zurich ou Paris Robert Kennedy Jr s’est exprimé pendant une dizaine de minutes.

Le ton est vite donné dans sa phrase d’introduction

« Chez moi aux Etats Unis les journaux disent que je me suis exprimé devant 5000 nazis »

Pour passer aux choses sérieuses

« La seule chose dont vous avez besoin pour transformer les gens en esclaves, c’est la peur. »

Une manifestation passée sous silence par les médias

Selon le Monde la manifestation importante de Berlin aurait été dispersée, cependant le discours de Robert Kennedy Jr a bien eu lieu et certaines photos et vidéo qui circulent sur internet attestent autrement.

Senta Dupuy, journaliste et présidente de la branche européenne de l’association Children’s Health Defense présidée par Robert Kennedy Jr, il pouvait y avoir un million de manifestants ou plus. Nous avons passé plusieurs jours à vérifier de ne pas être en violation avec les règlementations en vigueur sur les confinements et dans le respect des lois. Mr Kennedy est donc venu à l’occasion de la réunion inaugurale de la branche européenne de l’association que je préside.

« On a commencé avec une minute de silence d’une manifestation pacifique que les médias tentent aujourd’hui de dépeindre comme extrémiste. »

Ce discours acéré devrait marquer l'histore au moment où le gouvernement français a pris des mesures pour éviter et interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes.

Robert Kennedy Jr : Merci. Chez moi, les journaux disent que je suis venu ici aujourd’hui pour parler à 5000 nazis. (…) Je vois cette foule, et je vois le contraire du nazisme. Je vois des gens qui aiment la démocratie, qui veulent un gouvernement ouvert. Je regarde cette foule, je vois tous les drapeaux de l’Europe, je vois des gens de toutes les couleurs, je vois des gens de toutes les nations, de toutes les religions, tous soucieux de la dignité humaine, de la santé des enfants et de la liberté politique.

C’est le contraire du nazisme.

Les gouvernements aiment les pandémies, et ils aiment les pandémies pour les mêmes raisons qu’ils aiment la guerre. Parce qu’elle leur donne la possibilité d’imposer à la population des contrôles que celle-ci n’accepterait jamais autrement…

Les dirigeants n’inventeront pas de règles et de règlements arbitraires pour orchestrer l’obéissance de la population. Nous voulons des officiels de la santé qui n’ont pas de liens financiers avec l’industrie pharmaceutique et qui travaillent pour nous, pas pour Big Pharma…

Il y a soixante-quinze ans, Hermann Göring a témoigné au procès de Nuremberg, et on lui a demandé comment il avait fait pour que les Allemands acceptent tout cela. Et il a dit “c’est une chose facile, ça n’a rien à voir avec le nazisme. Cela a à voir avec la nature humaine. Vous pouvez le faire dans un régime nazi. Dans un régime socialiste, dans un régime communiste, dans une monarchie et une démocratie.

La seule chose dont vous avez besoin pour transformer les gens en esclaves, c’est la peur.

Il y a soixante ans, mon oncle John Kennedy est venu dans cette ville. Il est venu ici à Berlin parce que Berlin était la ligne de front contre le totalitarisme mondial. Et aujourd’hui encore, Berlin est en première ligne contre le totalitarisme mondial…

Ils n’ont pas fait un très bon travail en matière de protection de la santé publique, mais ils ont fait un très bon travail en utilisant la quarantaine pour introduire la 5G dans toutes nos communautés…

La raison est la surveillance et la collecte de données. Ce n’est pas pour vous et moi. C’est pour Bill Gates, Zuckerberg, Jeff Bezos et tous les autres millionnaires. Bill Gates a dit que sa flotte de satellites pourra observer chaque centimètre carré de la planète 24h sur 24. Ce n’est que le début, il sera en mesure de vous suivre sur tous vos appareils intelligents grâce à la reconnaissance biométrique, via vos GPS.

La pandémie est une crise de convenance pour les élites qui dictent ces politiques. Elle leur donne la possibilité d’anéantir la classe moyenne pour détruire les institutions de la démocratie, de transférer toutes nos richesses à une poignée de milliardaires pour s’enrichir en appauvrissant le reste d’entre nous. Et la seule chose entre eux et nos enfants, c’est cette foule qui est venue à Berlin…

Nous allons exiger le retour de notre démocratie. Merci à vous tous de vous battre.

Pour voir le discours intégral traduit en français, cliquez sur la vidéo :

Les conséquences sont nombreuses pour notre démocratie. Robert Kennedy Jr viendra-t-il s’exprimer en France lors d’une prochaine manifestation ?