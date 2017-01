Le tueur d'Istanbul identifié et traqué par les autorités turques

Plus de deux jours après l'attaque meurtrière dans une boite de nuit des bords du Bosphore à Istanbul (Turquie), le tireur est toujours en fuite ce mardi 3 mais la police l'a identifié.

Son identité a été révélée. Iakhe Mashrapov est âgé de 28 ans, et est originaire du Kirghizistan, serait l’auteur de la tuerie qui a fait 39 morts le soir du Nouvel an, ont annoncé plusieurs journalistes. Une information confirmée par les autorités turques. Dans le quotidien turc Hürriyet, les enquêteurs précisent que l’homme a acquis en Syrie, où il a combattu auprès de Daesh, une "très bonne maîtrise des armes à feu".

Le tireur, entraîné au combat en zone urbaine, a été "spécialement choisi" pour commettre l'attaque contre le Reina.

Le suspect serait arrivé à Knoya, dans le sud de la Turquie, en novembre. Il était accompagné de son épouse et de ses deux enfants "pour ne pas attirer l'attention". Celle-ci a été placée en garde à vue avec onze autres personnes, toutes originaires d'Asie centrale.

Des "données relatives aux empreintes digitales et à l'apparence" du tueur ont été obtenues, a assuré lundi le porte-parole du gouvernement Numar Kurtumulus.

Selon le Daily Sabah, après avoir tiré plus de 180 balles sur les clients du Reina, le suspect se serait rendu dans la cuisine où il serait resté 13 minutes. Il aurait changé de vêtements et nettoyé son arme. Enfin, il aurait enfilé un manteau et quitté les lieux. C'est en montant dans un taxi qu'il aurait quitté le quartier.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'organisation terroriste assure que c'est "un des soldats du califat" qui a mené l'attaque au Reina.