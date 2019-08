L'Inde révoque le statut spécial du Cachemire et déploie l'armée

Le niveau d'alerte est particulièrement haut entre l'Inde et le Pakistan. New Dehli a annoncé ce lundi la révocation de l'autonomie constitutionnelle du Cachemire, une décision explosive pour cette région en proie à une insurrection séparatiste et revendiquée par Islamabad. Selon une source sécuritaire contactée par l'AFP quelque 80.000 soldats et paramiliaitres indiens ont été déployés dans la région.

Les autorités nationalistes hindoues ont aboli le statut spécial de l'État du Jammu-et-Cachemire, qui était garanti par la Constitution indienne par décret présidentiel. Ce dernier a été présenté devant le Parlement par le ministre de l'Intérieur Amit Shah sous les vivats des députés de la majorité et une bronca de ceux de l'opposition qui craignent que la décision n'exacerbe les tensions entre les hindous et les musulmans au Cachemire.

Lire aussi – L'Inde suspend le commerce frontalier avec le Pakistan au Cachemire

La révocation de l'autonomie du Cachemire était une vieille promesse de campagne des nationalistes hindous du Premier ministre Narendra Modi, qui a été triomphalement réélu au printemps pour un deuxième mandat. Les rassemblements étaient interdits et les communications totalement coupées lundi dans la vallée de Srinagar, où seuls les militaires et paramilitaires déployés en nombre pouvaient être dans la rue. Les touristes ont été invités à quitter la région, provoquant une pagaille importante dans l'aéroport de Srinagar.

Les autorités cachemiries ont annulé le pèlerinage d'Amarnath dédié au dieu Shiva, qui attire chaque année des centaines de milliers d'hindous dans la région, en faisant état de "menaces terroristes".

Le Pakistan a vivement condamné la décision indienne. "Aucune mesure unilatérale du gouvernement indien ne peut modifier ce statut contesté. (...) En tant que partie de ce différend international, le Pakistan fera tout ce qui est en son pouvoir pour contrer les mesures illégales", ont faoit savoir les autorités.

Le Cachemire, divisé entre les deux puissances nucléaires, est revendiqué par l'Inde et le Pakistan. Des échanges de tirs d'artillerie ont régulièrement lieu à la frontière. Une insurrection séparatiste, qui fait également rage depuis 1989 au Cachemire indien, a également coûté la vie à plus de 70.000 personnes, principalement des civils.