Nord Stream: la Chine demande l’ouverture d’une enquête indépendante

GÉOPOLITIQUE - Ce mardi 21 février, Zhang Jun, le représentant permanent de la Chine aux Nations Unies, a déclaré qu'une “enquête indépendante était nécessaire” afin de “découvrir la vérité et identifier les responsables” des explosions des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Cette déclaration a été prononcée en plein voyage officiel du Conseiller d’État Wang Yi à Moscou, pour y présenter un “plan de paix”.

Le 9 février dernier, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait lui aussi réclamé “une enquête internationale transparente” à ce sujet. La Suède et le Danemark, qui ont mené leurs propres investigations, n’ont jusque-là dévoilé aucune conclusion. L’enquête allemande, quant à elle, poursuit son cours.

Pékin sort de sa réserve. Dans un tweet relayé par l’Ambassade de Chine en France, les positions officielles de l’Empire du Milieu sur l’incident Nord Stream se précisent : “il est de plus en plus clair que ce qui est arrivé aux gazoducs Nord Stream n’était pas un accident mais un acte délibéré”.

Nous espérons que les parties concernées pourront répondre à l'appel à des enquêtes urgentes et à la découverte de la vérité, s'engager dans des enquêtes objectives et impartiales pour faire la lumière sur #NordStreamExplosion dès que possible, ... https://t.co/TRFsIAxPCR