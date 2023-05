États-Unis: La directrice du CDC quitte son poste

DÉPÊCHE — Ce vendredi 5 mai aux États-Unis, la directrice des "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) Rochelle Walensky a quitté son poste. Si elle assure avoir fait avancer "la santé publique vers un endroit bien meilleur et plus fiable", elle n'a pas vraiment donné de raison à son départ.

De son côté, le président Joe Biden l'a chaleureusement remerciée : "Le Dr Walensky laisse au CDC une institution plus forte, mieux positionnée pour faire face aux menaces sanitaires et protéger les Américains. Nous avons tous bénéficié de ses services et de son dévouement à la santé publique, et je lui souhaite le meilleur pour la suite."

Pour le Dr Walensky, la mission est remplie : "La fin de l'urgence de santé publique COVID-19 marque une transition formidable pour notre pays, pour la santé publique et pour mon mandat de directeur du CDC". De fait, le gouvernement américain prévoit de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19 le 11 mai prochain. Le dernier jour effectif du Dr Rochelle Walensky sera le 30 juin 2023.