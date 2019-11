Indemnités de fonction des maires : réalités et fantasmes

Combien touchent les maires, que nous nous apprêtons à élire dans quelques mois ? La question suscite bien des débats et parfois nourrit des fantasmes, et pourtant ces indemnités de fonction de nos édiles sont strictement définies par la loi. Et elles sont fonctions de la taille des villes.

Alors combien touchent ils ? A l’approche des élections municipales (Mars 2020), les différents candidats détaillent leur programme et présente à leurs administrés leurs propositions, notamment en ce qui concerne le budget de leur commune. La question des indemnités perçues par le maire et éventuellement par d’autres élus se posent alors.

Quels sont les élus locaux percevant une rémunération ?

Le maire, défini juridiquement comme une fonction exécutive au niveau local, perçoit une indemnité de fonction comme les conseillers municipaux des villes d’au-moins 100.000 habitants, les conseillers municipaux délégués, ainsi que les membres des conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon (Pour chacune de ces 3 agglomérations, des règles spécifiques existent).

Le mode de calcul des indemnités du maire et des élus locaux

Ces indemnités sont calculées en fonction de la population de la commune concernée et se définissent en fonction d’un pourcentage de l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique. La revalorisation de ce point d’indice de la fonction publique entraine automatiquement une revalorisation des indemnités de fonction des maires et des élus locaux. Au 1er janvier 2019, cet indice terminal brut était fixé à 1027.

Les indemnités de fonction des maires : c'est la maire de Paris qui touche le plus, suivent Lyon, Marseille

Ces indemnités brutes sont établies comme suit, en fonction de la taille de la ville concernée :