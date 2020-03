Comment s’inscrire à Pôle emploi en ce moment?

Pôle Emploi rappelle que les chômeurs doivent actualiser leur situation sur internet ou par téléphone. Mais qu’en est-il de ceux qui viennent de perdre leur travail?

Le confinement a impliqué la fermeture des agences Pôle Emploi au public. Cela ne signifie pas que les 54 000 agents sont au repos forcé, au contraire. Ils travaillent à distance, par téléphone ou via le web.

La multiplication des appels au 3949 a même obligé l’organisme à faire appel à des prestataires externes pour renseigner les chômeurs et futurs chômeurs, a révélé hier le JDD.

"Les conditions ne changent pas"

Pour les personnes dont le contrat de travail s’arrête durant la période de confinement, «les conditions pour bénéficier des allocations chômage ne changent pas», indique le gouvernement sur son site.

S’inscrire par internet

Tout travailleur qui a été salarié au moins 6 mois au cours des 24 derniers mois et a perdu involontairement son emploi (ou dans le cadre d’une rupture conventionnelle) peut donc s’inscrire à Pôle Emploi.

Outre l’inscription par téléphone via le 3949, le plus simple, pour ceux qui disposent des ressources numériques, est de passer par le site pole-emploi.fr . La démarche se fait en trois étapes : données personnelles, demande d’allocations et recherche d’emploi (dépôt du CV).