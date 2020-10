Commerces de proximité et artisans impactés par l’annonce de la disparition des AGA !

Pendant de nombreuses années, les autorités publiques ont redoublé d’efforts pour inciter les professionnels à adhérer aux AGA ou CGA. Ces organismes disparaitront pourtant réellement en 2023.

Pour les indépendants, les professions libérales, les commerçants, la confirmation de la disparition des organismes de gestion agréés constitue la fin des avantages liés à ces derniers. En effet, en adhérant à une association de gestion agréée (AGA) ou à un centre de gestion agréé (CGA), ces professionnels jouissaient de plusieurs avantages, parmi lesquels :

La non-majoration de 25 % de leurs bénéfices

de leurs bénéfices La défiscalisation pour les frais d’adhésion et de comptabilité

Un plan en faveur des artisans et du commerce de proximité

Déjà en 2019, la déductibilité des revenus du conjoint avait été supprimée, alors qu’elle représentait un autre avantage à adhérer à une AGA. Ces organismes étaient (et ils le resteront encore pendant quelques années) chargés de « prévention fiscale » mais aussi d’information et de formation aux problématiques de gestion, de budget et de fiscalité.

Le nouveau plan au bénéfice de l’artisanat, du commerce de proximité, et des indépendants a donc officialisé la disparition de ces organismes, et pour leur permettre de se réorganiser et de préparer leur avenir, leur disparition sera progressive.

La majoration de 25 % des bénéfices pour les professionnels n’adhérant pas à une AGA sera donc modifiée progressivement, avant de disparaitre complètement en 2023 selon le calendrier suivant :