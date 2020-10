Les annonces de Bruno Le Maire sur le soutien aux entreprises : le fonds de solidarité évolue

Jeudi soir, le ministre de l’Economie a annoncé l’élargissement du fonds de solidarité pour les entreprises mises en difficulté par les mesures liées à la crise sanitaire.

Bruno Le Maire accompagnait Olivier Véran, le ministre de la Santé, lors de son point presse hebdomadaire, au cours duquel ont été annoncés les passages en alerte maximale de Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne.

Après un flot de nouvelles peu rassurantes, le ministre de l’Economie a pris la parole pour annoncer à la fois un élargissement et un renforcement du fonds de solidarité.

Depuis l’été, ce fonds de solidarité soutient les petites entreprises des secteurs du tourisme, de l’événementiel, de la culture et du sport. En cas de fermeture administrative ou de baisse de 80% de leur chiffre d’affaires en raison de la situation sanitaire, les PME et TPE peuvent prétendre à une aide allant jusqu’à 10000€ - le montant a été révisé en septembre, après la fermeture des bars et restaurants marseillais.

« Nous continuons à adapter les dispositifs en fonction de la crise sanitaire »

Quels changements pour le fonds de solidarité ?

Bruno Le Maire a donc annoncé que 75000 entreprises supplémentaires pourront bénéficier des aides de l’Etat, avec :

L’ouverture du fonds de solidarité à de nouvelles activités

Son élargissement aux entreprises jusqu’à 50 salariés (au lieu de 20)

Une perte de chiffres d’affaires de 70% au lieu de 80%

L’effet rétroactif de l’exonération des cotisations sociales pour les entreprises qui entrent dans le cadre du fonds de solidarité

Quelles activités sont concernées ?

Des fleuristes qui n’ont plus de cérémonies à décorer, des bouquinistes parisiens qui ne voient plus passer de touristes, des graphistes qui ne font plus les flyers d’événements… Ces professions font partie des activités touchées par les mesures liées à la situation sanitaire et qui peuvent désormais prétendre au fond de solidarité.

Ce vendredi matin et en l’attente, sans doute, de précisions, le site du ministère de l’Economie détaille ainsi les activités concernées :