Un million de parisiens sont bien partis en "exode" avant le confinement

Profitant des derniers jours avant l’application stricte du confinement, près d’un parisien sur 5 aurait quitté la région francilienne pour se réfugier dans les campagnes françaises, selon une étude d’Orange. Un véritable exode.

Depuis le 17 mars dernier, la France connait une période de confinement, qui a suscité une angoisse auprès d’un grand nombre de citoyens. On a assisté à des razzias dans certains hypermarchés et supermarchés, et certains ont même décidé de quitter leur domicile pour partir «à la campagne». Ce "vent de panique" comme l'ont qualifié certains a touché toutes les régions de France, et une récente étude d’Orange confirme que cet exode a été important à Paris et en région Ile de France.

Les parisiens se réfugient dans les campagnes

L’opérateur Orange a ainsi analysé les données de géolocalisation de ses abonnés et les résultats sont implacables. Entre le 13 et le 20 mars, ce sont ainsi 17 % des habitants du Grand Paris, qui ont préféré déserter la capitale pour se réfugier dans les différentes régions de France.

Toutes les régions ont été impactées, même si certaines ont concentré les envies des Franciliens. Ainsi, la population de l’Ile de Ré a connu une augmentation de 30 % en quelques jours. En quittant la région francilienne en masse, les exilés du Covid-19 font peser de nouvelles tensions sur le système de santé des régions concernées, tout en ayant aussi permis de réduire la population parisienne et donc le nombre de patients contaminés.