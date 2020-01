Garanties commerciales sur l'électroménager: est-ce si intéressant?

Une garantie commerciale sur un équipement peut s’avérer intéressante et assurer la durabilité d'un appareil. Cela protège son portefeuille mais c'est aussi une bonne manière de lutter contre l’obsolescence programmée. Avec quelques pièges à éviter.

Trois ans de durée de vie en moins en huit ans pour les lave-linge selon l’association Halte à l’obsolescence programmée. Des appareils que l’on ne peut plus réparer parce qu’ils sont impossible à ouvrir. Comment être certain qu’un équipement acheté en magasin ou sur internet aura la durée de vie espérée? L’une des solutions consiste à jeter un œil aux garanties proposées par le vendeur.

En plus des garanties légales

Une garantie commerciale est en effet un bon indice de la durabilité d’un équipement. Elle vient s’ajouter aux garanties légales, à savoir la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés.

Facultative, la garantie commerciale est un engagement supplémentaire du vendeur, qui peut prendre différentes formes: échange à neuf, garantie fabricant, extension de garantie, risques non couverts comme la casse ou la perte.

Un contrat à lire attentivement

La garantie commerciale peut être gratuite ou payante, c’est un engagement contractuel entre le vendeur et vous. Elle est généralement proposée gracieusement pour des appareils électroménagers. Mais signer un tel contrat exige quelques précautions, et tout d’abord de vous assurer qu’il vous apportera bien des garanties en plus de celles qui sont obligatoires.

Autre conseil, à plus forte raison si vous payez pour obtenir cette garantie, veillez à lire attentivement les clauses restrictives du contrat – même si vous avez besoin d’une loupe pour cela. Elles sont en effet susceptibles de limiter votre garantie en excluant, par exemple, les coûts de main d’oeuvre ou certaines fonctions de l’appareil.