SCPI : l’investissement de demain passé à la loupe pour vous

Investir dans une SCPI : pourquoi suscite-t-elle autant d’intérêt ?

Les SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) ont le vent en poupe. Et pour cause, puisqu’il s’agit de valeurs immobilières avec un potentiel de rendement, en contrepartie des frais de gestion.

Comment fonctionne ce type de structure et quels sont ses avantages ? Comment choisir ses investissements et quelles sont les offres d’une entreprise spécialisée telle que Sicavonline qui distribue ces solutions ?

Qu’est-ce qu’une SCPI ?

Il existe de nombreuses SCPI telles que : Altixia Commerces, Primovie, LF Grand Paris Patrimoine… Lorsqu’un investisseur acquiert des parts d’une SCPI, il en devient l’un des associés. Celle-ci est gérée par une société de gestion qui s’occupe de l’acquisition et de la gestion du parc immobilier et qui perçoit des frais de gestion en échange de ses services.

Elle est également chargée de la recherche des locataires et de la perception des loyers. Elle peut régulièrement redistribuer des revenus potentiels aux associés. Ces revenus sont nommés « dividendes » et sont constitués d’une partie des loyers perçus, ainsi que des revenus financiers éventuels.

En France, à la fin de l’année 2018, la capitalisation des Sociétés Civiles de Placement Immobilier dépassait les 55 milliards d’euros, pour une collecte nette de plus de 5 milliards d’euros et un rendement moyen annuel net de frais de gestion et brut de fiscalité, appelé Taux de Distribution sur Valeur de Marché (TDVM), de 4,35% en 2018 selon l’ASPIM (Association Française des Sociétés de Placement Immobilier).

Pourquoi la Société Civile de Placement Immobilier suscite-t-elle autant d’intérêt ?

Les avantages sont les suivants :

Un investissement accessible, à partir de quelques milliers d’euros

Des revenus complémentaires potentiels grâce à des revenus locatifs

Un patrimoine immobilier diversifié, constitué de bureaux, de boutiques ou de locaux d’activités

Une mutualisation du risque grâce à la répartition du portefeuille sur plusieurs biens et plusieurs locataires

Des locataires professionnels : grandes entreprises, PME, commerces etc.

Une gestion réalisée par des experts immobiliers, en contrepartie des frais de gestion. L’intégralité de la gestion du parc immobilier est assurée par une société de gestion

Un rendement attractif avec un taux de distribution brut moyen de 4,35% en 2018. Source : ASPIM mars 2019. TDVM : Taux de Distribution sur Valeur de Marché. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Cependant, la SCPI est un placement non garanti soumis aux variations du marché de l’immobilier d’entreprise. L’investissement doit être réalisé avec un objectif de diversification patrimoniale et sur un horizon de placement long terme.

La SCPI n’étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre par rapport à d’autres actifs financiers.

La rentabilité d’un placement en parts de SCPI n’est pas garantie. La SCPI comporte un risque de perte en capital et le montant du capital investi n’est pas garanti.

Les modalités de retrait des parts de la SCPI sont liées à l’existence ou non d’une contrepartie, la Société de Gestion ne garantissant pas la liquidité des parts.

Quelques exemples d’investissement

La société Sicavonline, spécialisée dans la distribution entre autres de SCPI depuis une dizaine d’années, intervient comme intermédiaire et sélectionne les opportunités à saisir pour ses clients. Qu’il s’agisse de SCPI d’entreprise ou fiscales, il est possible d’investir indirectement dans toutes sortes d’actifs immobiliers : commerces, immeubles de bureaux, hôtels, entrepôts… Les exemples suivants illustrent les possibilités offertes par ces placements immobiliers :

SCPI Epargne Pierre, gérée par la société de gestion Voisin Atland, accessible dès 2 050€, pour investir dans des locaux d’activités et PME, avec un rendement brut en 2018 de 5.97 %*

SCPI Primopierre gérée par la société de gestion Primonial REIM, permet à partir de 2 080 €, d’investir dans des bureaux en Ile de France. Le taux de rendement brut en 2018 est de 4.5%*

SCPI Edissimmo, gérée par la société de gestion Amundi, qui a plus de 30 ans d’expérience, permet d’investir dans des bureaux parisiens dès 5 875 €, avec un taux de rendement brut en 2018 de 4,13%*

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

On peut également citer la SCPI Altixia Commerces, créée en 2019. Il s’agit donc de l’une des structures les plus récentes et potentiellement parmi les plus rentables du marché, sur la base de l’estimation de son TDVM par la société de gestion Altixia REIM, pour l’année 2019.

Quelles sont les caractéristiques de la SCPI Altixia Commerces ?

La SCPI Altixia Commerces peut être une solution adaptée pour les personnes qui souhaitent investir sur ce type d’actif. Sicavonline, distribue ce produit en exclusivité jusqu’à fin septembre. Mais Altixia Commerces c’est aussi :

La stratégie de constitution du patrimoine immobilier cible les espaces commerciaux et les zones de loisir attractives afin de saisir les meilleures opportunités.

Les frais de souscription figurent parmi les plus bas du secteur, à raison de 3% TTC (soit 2.5% HT).

Une stratégie du dernier kilomètre centrée sur les investissements dans les entrepôts situés en périphérie des grandes villes. L’idée est d’investir sur l’essor de l’e-commerce et la demande croissante dans le secteur de la livraison de colis.

En 2019, le taux de rendement estimé est supérieur à 6%. Taux prévisionnel non contractuel estimé par Altixia REIM, basé sur les taux d’occupation de son parc immobilier, correspond au TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché).

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La SCPI comporte un risque de perte en capital et le montant du capital investi n’est pas garanti.

Pourquoi passer par Sicavonline ?

Sicavonline propose un certain nombre de produits financiers depuis 1999, et s’appuie sur cette expérience pour fournir les services suivants :

Des informations complètes sur les différents types de marché et d’investissements.

En vertu de son indépendance vis-à-vis des sociétés de gestion, une étude objective permettant de choisir les solutions les plus intéressantes.

Chaque client dispose d’un conseiller dédié, joignable facilement, qui peut effectuer les opérations des clients et répondre à toutes leurs questions.

Les clients peuvent aussi choisir de gérer facilement leurs placements en ligne, de manière autonome.

Plusieurs centaines de milliers de Français ont déjà investi dans une Société Civile de Placement Immobilier et Sicavonline en accompagne un certain nombre d’entre eux.

