Coronavirus et ses conséquences quotidiennes: les avocats nous viennent en aide

Il est désormais possible d’obtenir les conseils d’un avocat gratuitement et par téléphone, pour des questions liées à l'épidémie de coronavirus et ses conséquences sur nos vies. Le Conseil national des barreaux a en effet lancé une opération baptisée «avocats solidaires». Voici comment prendre contact.

À l’heure où les ordonnances succèdent aux ordonnances, l'aide des avocats est benvenu, et notamment pour le monde du travail

Bien sûr, il n’est pas question d’appeler pour un conflit de voisinage ou un problème d’avant-crise, les questions posées doivent être directement liées à l’épidémie de Covid-19. Pour les sujets autres le coronavirus, une consultation est également possible, mais elle est payante.

Comment faire

Pour bénéficier de ce service et des conseils d’un avocat pendant trente minutes, la démarche est simple. Il suffit de se connecter sur le site du Conseil national des barreaux, avocats.fr , et de valider une demande de rappel, en ayant pris soin de préciser le domaine de compétences recherché.

Les particuliers et les professionnels sont ensuite rappelés dans un délai de 24 heures.

Les avocats et magistrats volontaires participant à cette opération restent à la disposition de la population jusqu’au 6 avril.