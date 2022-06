Starlink finalement autorisée en France

Mardi 5 avril dernier, suite aux protestations de différentes communes s'opposant à la construction d’antennes Starlink en France, l’Arcep (l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) avait décidé de fermer la porte à la constellation d’Elon Musk. Trois jours plus tard, à la suite d'une consultation publique, l'Arcep a attribué à Starlink l'autorisation d’utiliser des fréquences radioélectriques, pour un réseau ouvert au public.

Cette fois-ci, le Conseil d'État ne pourra pas reprocher à l'Arcep de ne pas "avoir consulté le public au préalable avant d'accorder le feu vert".

Quel marché vise Starlink ?

En France, Starlink fait attention à ne pas se présenter comme concurrent des grandes entreprises de la télécommunication, proposant son offre plutôt comme complément de la 5G et visant les zones difficiles d’accès, comme les zones rurales. Ces dernières pourraient représenter entre 3 % et 5 % du marché. En France, l'acquisition d'un kit Starlink devrait coûter 700 € (équipement et frais d'envoi), et l’abonnement sera fixé à 99 € par mois.