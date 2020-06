Jour du dépassement de la Terre : trois semaines de rab pour la planète grâce aux coronavirus

C’est la conséquence positive de cette pandémie de coronavirus : pour la première fois depuis les années 1970, le jour du dépassement de la Terre retardé.

Le confinement de plusieurs semaines d’une grande partie de la population mondiale, la mise en pause des transports, notamment aérien, et de l’industrie ont permis à la planète de reprendre son souffle.



Conséquence : le jour à partir duquel l’humanité a consommé l’ensemble des ressources que produisent nos écosystèmes en une année est retardé de trois semaines en 2020. Il devait intervenir le 29 juillet mais ce sera finalement le 22 août. Reste qu'il ne faudrait pas moins d'1,75 planète à l'humanité pour subvenir à sa consommation effrénée des ressources.



Empreinte écologique de l’Homme vs biocapacité de la Terre

Cette date a été calculée par l’ONG Global Footprint Network qui, chaque année, mesure l’empreinte écologique de l’humanité et la rapporte à la biocapacité de la planète. Elle dispose pour cela de plus de 15 000 données des Nations Unies qui sont complétées par d’autres indicateurs pour être aussi à jour que possible, précise Le Monde.



Sur son site Internet, WWF, partenaire de Global FootPrint sur cette opération, explique : « L’empreinte écologique caractérise la surface de la Terre utilisée par l’Homme pour pêcher, élever, cultiver, déboiser, construire et brûler des énergies fossiles. La biocapacité, quant à elle, représente la surface de la planète nécessaire pour faire face à ces pressions. »



Les émissions de l’industrie déjà reparties de plus belle en Chine

Pour cette année, donc, le Global Footprint Network estime, notamment sur la base des chiffres de l’Agence internationale de l’énergie, que notre empreinte carbone baissera de 14,5%. La consommation d’énergie devrait, par rapport à 2019, diminuer de 9,5% entre le 1er janvier et le « jour du dépassement », tandis que le niveau des émissions mondiales de CO2 baissera vraisemblablement de 12,5%.

L’empreinte forestière devrait-elle baisser de 8,4%. A noter que l’empreinte alimentaire ne devrait pas diminuer : si la consommation de nourriture a certainement baissé dans les pays riches pendant les périodes de confinement, les portions étant mieux ajustées lorsque l’on mange chez soi, la production est restée stable. A la clé, donc : un important gaspillage alimentaire.



Cette relative bonne nouvelle devrait nous aider à réfléchir à la relance que l'on souhaite pour la planète : les dernières données venant de Chine indiquent que les émissions issues de l’industrie sont reparties à la hausse depuis la fin du confinement dès le mois de mars, et ont même légèrement dépassé celles du même mois de 2019.