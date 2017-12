Aix-les-Bains: 16 bonbonnes de gaz découvertes dans une voiture à proximité d'une église

Les forces de l'ordre étaient sur le qui-vive dans la nuit de samedi 30 à ce dimanche 31 à Aix-les-Bains en Savoie alors qu'une voiture suspecte avec 16 bonbonnes de gaz à son bord a été retrouvée à proximité de l'église Notre-Dame, sur un parking attenant.

Selon Le Dauphiné Libéré, qui a révélé l'information, un important dispositif de sécurité a rapidement été mis en place et des démineurs de Lyon ont été appelés à intervenir. Ils ont vite constaté qu'il n'y avait aucun système de mise à feu à bord du véhicule et surtout que toutes les bonbonnes de gaz étaient vides.

En cette période de fêtes de fin d'année, et alors que la menace terroriste est toujours élevée sur le territoire français, la mobilisation policière a failli provoquer la panique dans le quartier. Mais une fois toutes les vérifications effectuées, et le propriétaire du véhicule retrouvé, le périmètre de sécurité a pu être levé vers 2h du matin.

Il s'agissait donc d'une fausse alerte.

Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, afin d'assurer la sécurité des Français, le ministère de l'Intérieur a mobilisé près de 140.000 membres des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire.

"Pour assurer la sécurisation du 31 décembre, ce sont 56.000 policiers, 36.000 gendarmes, et 7.000 militaires de l'opération Sentinelle et 39.800 sapeurs-pompiers, sapeurs-sauveteurs et démineurs, soit un total de 139.400 effectifs des forces de sécurité, qui seront mobilisés sur l'ensemble du territoire", a souligné la place Beauvau, dans un communiqué.