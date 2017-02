Bordeaux: un canapé hissé sur la statue de Chaban-Delmas

Deux agents du service de la voirie de Bordeaux Métropole ont fait une étrange découverte dans la nuit de mardi 14 à mercredi 15. Ils ont en effet été appelés pour intervenir place Pey-Berland, dans le centre de la ville, ou un canapé avait été hissé sur la statue de Jacques Chaban-Delmas, l'ancien maire de Bordeaux.

Les petits plaisantins ont donné un travail considérable au service de la voirie de la commune: il a en effet fallu mobiliser un camion grue pour enlever le meuble coincé autour de la tête du monument. La statue de bronze fait tout de même plus de trois mètres de haut, près de quatre avec le piédestal.

Après une opération qui a duré plus de deux heures, tous se sont posés la même question: comment les petits facétieux, qui n'ont pas été retrouvés, ont-ils réussi à hisser ce canapé sans que personne ne s'en aperçoive?

Les Bordelais semble avoir un sens de l'humour assez insolite. En 2013, cinq jeunes alcoolisés avaient volé un lama dans un cirque alors qu'ils sortaient de discothèque. Ils avaient promené l'animal, qu'ils avaient baptisé Serge, dans le tramway.

Mais le conducteur s'était vite aperçu de la présence de l'animal et avait prévenu la compagnie de transport. Les cinq jeunes avaient été interpellés et mis en garde à vue: le cirque avait porté plainte et demandé réparation. Cependant, comme pour le canapé fiché sur la tête de la statue, la photo des cinq jeunes avaient faire le tour des réseau sociaux et avait engendré des centaines de milliers de likes sur Facebook.