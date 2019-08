Bordeaux: un poney se blesse lors d'un spectacle, il est euthanasié

L’accident a eu lieu sous les yeux du public et le malheureux animal n’a pas survécu. La compagnie de spectacle hippique Zingaro a confirmé mercredi 21 que le poney qui avait fait une chute la veille lors d’un spectacle à Bordeaux a dû être euthanasié.

Les faits remontent au mardi soir comme le rapporte le journal Sud-Ouest: à la fin du spectacle qui se déroulait place des Quinconces à Bordeaux, un poney à la robe rousse qui participait à un numéro est monté sur les bords surélevés de la scène avant de chuter ensuite lourdement dans l’espace réservé à l’entrée des artistes.

Le malheureux animal s’est fracturé une côte et a été pris de convulsions. Il a été évacué et pris en charge par un vétérinaire. Mais la compagnie Zingaro a finalement communiqué sur la triste nouvelle mercredi: "La compagnie Zingaro est profondément triste de vous annoncer que le poney Alexander, accidenté gravement pendant la représentation, a dû malgré nos soins, être endormi par le vétérinaire ce matin. Il s’agit là d’un événement rarissime qui se produit pour la première fois en trente-cinq ans au théâtre équestre Zingaro. Nous sommes désolés que vous ayez assisté à cet accident. Toute la compagnie est bouleversée d’avoir perdu un de ses membres et vous remercie pour vos nombreux messages de compassion".

C’est un coup dur pour la compagnie et son image, une partie du public présent sur les lieux ayant quitté le spectacle après la tragédie.

Les représentations prévues jusqu’au 14 septembre ont cependant été maintenues.