Caen: un enfant arrêté après avoir menacé de faire exploser une école

"On est des terroristes. Faites rentrer les enfants, on va faire exploser l’école!". C'est à cause de ce canular téléphonique à une école qu'un enfant de 12 ans a été arrêté mardi 15 et va être poursuivi à Caen.

Accompagné de sa cousine et d'un ami, tout deux du même âge que lui, et inspiré par l'attaque au couteau survenu à Paris samedi 12 au soir le garçon a menacé le groupe scolaire Albert-Camus dans le quartier de la Guérinière entre 13h et 14h.

Mais sa "blague" a été prise au sérieux le contexte actuelle aidant et malgré les voix enfantines au bout du fil.

"La police municipale, puis la police nationale, sont prévenues. Rapidement sur les lieux, une quinzaine de policiers en uniforme sécurisent les abords de l’école, afin d’éviter toute éventuelle intrusion. Ils effectuent également une inspection de contrôle des bâtiments, qui comprennent un école maternelle et une école élémentaire", a décrit le quotidien local Liberté.

Malgré l'important dispositif mis en place, les forces de l'ordre n'ont pas découvert d'explosif ni de colis suspect aux alentours de l'école. Ils ont alors tenté d'identifier la provenance de l'appel et celle-ci n'a pas été difficile à découvrir.

Il s'agissait d'une téléphone d'une femme vivant dans le quartier. Arrivés chez elle, les policiers ont vite compris que le fils de 12 ans était responsable de l'appel inquiétant.

Il a donc été arrêté vers 17h et conduit jusqu'au commissariat où il a été placé en retenue, la garde à vue réservée aux mineurs. Là, il a expliqué aux forces de l'ordre avoir voulu faire une "blague".

"Le jeune garçon sera présenté au parquet et il y aura des poursuites judiciaires. Les enfants, et les parents, doivent savoir que la police intervient systématiquement dans ce genre de cas", a précisé une source proche de l'enquête.