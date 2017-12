Philippe Dieumegard, ou l'homme qui parcourt 3.000 km en 6 jours sur un home trainer

Dernière ligne droite pour Philippe Dieumegard. Ce sportif accompli, à tout de même 61 ans, s'est lancé le défi de battre le record du monde de kilomètres parcourus sur un home trainer. Derrière cet anglicisme, se cache un engin immobile sur lequel on fixe son vélo pour pratiquer en intérieur.

Le regard concentré, presque sévère, mais toujours avec un léger sourire, Philippe Dieumegard pédale, pédale, pédale, quasiment sans discontinuer depuis 6 jours pour réaliser son objectif: parcourir les 3.000 kilomètres qu'il s'est fixé. Exploit qu'il est d'ailleurs en passe de réaliser puisque le compteur affichait pas moins de 2.855 km ce samedi 16, peu avant 10h.

Son exploit, ce triathlète accompli le réalise à la boutique Kilomètre 0 située dans le 17e arrondissement de Paris, un lieu bien connu de tous les amateurs de vélo et course cycliste. C'est donc en musique et parfois accompagné dans sa roue par des proches qu'il force sur sa pédale, jusqu'à en crever une roue. La machine aura donc failli avant l'homme.

Si le corps de Philippe Dieumegard est une machine à réaliser ce genre d'exploit sportif, l'homme a tout de même parcouru 1.548 km en 48h sans phase de sommeil, c'est évidemment son mental à toute épreuve qui le porte. Et il en faut, de la concentration et de l'abnégation, pour "avaler" ces 3.000 bornes dans un décor identique depuis 6 jours.

En avril dernier, avec un compère coureur à pied, Philippe Dieumegard avait parcouru la distance Paris-Moscou, soit 2.797 km, à vélo, dans des conditions similaires, en quatre jours. Autant de souffrance pour un seul objectif: vendre ses kilomètres parcourus pour offrir un fauteuil roulant adapté à un ami handicapé. Défi relevé, haut la main.

> Pour ceux qui voudrait assiter aux derniers kilomètres de Philippe Dieumegard, une seule adresse: la boutique Kilomètre 0, 200 rue des Acacias, 75017 Paris.